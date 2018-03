Verdi Warnstreik im ÖPNV: So kommen Sie an Ihr Ziel

Warnstreik im ÖPNV: So kommen Sie an Ihr Ziel

Ulm / Tobias Herrmann

Zahlreiche Fahrten des ÖPNV werden morgen in Ulm ausfallen. Wir zeigen Alternativen, damit Sie sicher ihr Ziel erreichen

Im Zuge des Warnstreiks der Gewerkschaft Verdi legen am morgigen Dienstag die Busfahrer und Straßenbahnführer der SWU die Arbeit nieder, wodurch es im Stadtgebiet zu zahlreichen Fahrtausfällen kommen wird. Ärgerlich, ohne Frage. Doch es gibt Alternativen, wie Sie sicher an ihr Ziel kommen - Zum Beispiel Fahrradfahren.

Fahrradfahren

Zugegeben, im Moment herrscht nicht unbedingt optimales Fahrradwetter. Doch frei nach dem Grundsatz „Es gibt kein schlechtes Wetter, es gibt nur schlechte Kleidung“, ist es für viele bestimmt eine lohnende Alternative, morgen mit dem Fahrrad zur Arbeit oder Schule zu fahren.

Was Fahrradfahrer bei diesem Wetter ansonsten beachten sollten, darüber gibt der stellvertretende Vorsitzende des Allgemein Deutschen Fahrrad-Club e.V. (adfc) Ulm, Peter Beckmann, Auskunft. Der adfc bietet regelmäßig öffentliche Fahrrad-Checks an. Fahrer können ihr Rad auch vor Ort im Infoladen Ulm in der Radgasse überprüfen lassen.

„Am wichtigsten ist ein verkehrssicheres Fahrrad“, betont Beckmann. Neben funktionsfähigen Bremsen spielen dabei insbesondere die Reifen eine entscheidende Rolle.

Weiterhin müssen Fahrradfahrer natürlich dafür sorgen, dass sie rechtzeitig gesehen werden. Gerade Pendlern, die bereits nachts oder in der Dämmerung unterwegs sind, empfiehlt Beckmann, auffällige Kleidung oder Warnwesten zu tragen. Natürlich sollte auch Vorder- und Rücklicht funktionieren.

Auch gegen die Kälte weiß der Fachmann Rat. So gebe es spezielle Winterhelme mit weniger Lüftungsschlitzen und Visier. Er selbst nehme manchmal seinen Skihelm, da dieser die Ohren abdeckt, sagt Beckmann. Seine Hände schützt er mit Skihandschuhen gegen die Kälte.

Aus Erfahrung weiß Beckmann, dass viele schlicht nicht Bescheid wissen, welchen Fahrradweg sie benutzen müssen, um an ihr Ziel zu kommen. Daher als Service der Südwest Presse hier eine Übersicht aller Fahrradstraßen in Ulm und Umgebung. Eine interaktive Karte finden Sie hier...

Fahrgemeinschaften bilden

In bestimmte Gebiete wie beispielsweise dem Donautal müssen bestimmt viele Personen zur etwa gleichen Zeit. Hierfür würde es sich anbieten, Fahrgemeinschaften zu bilden. Aus diesem Grund haben wir eine Facebook-Gruppe gegründet, der jeder beitreten kann. Hier können Fahrten gesucht und angeboten werden, sodass möglichst viele an ihr Ziel kommen.

Wichtig: Die Südwest Presse kann keine Haftung für Fahrtangebote übernehmen. Da müsst ihr euch schon selbst absprechen. Wir bieten lediglich eine Plattform.

Geografische Echtzeitauskunft der SWU

Nicht alle Busse fallen aus. Betroffen sind lediglich Fahrten die von der SWU selbst durchgeführt werden. Allerdings werden einige Linien von Subunternehmern betrieben, die sich an dem Streik nicht beteiligen.

Fahrgäste können sich unter echtzeit.swu.de informieren, ob die gewünschte Haltestelle bedient wird.

Darauf sollte allerdings nur im Notfall zurückgegriffen werden. Wegen des stark eingeschränkten Angebots ist anzunehmen, dass die wenigen aktiven Busse brechend voll sein werden.