Bauarbeiten Linie 2 Warndtstrasse wird zeitweilig zur Sackgasse

Ulm / swp

Im Einmündungsbereich der Warndtstraße in die Römerstraße stehen umfängliche Bauarbeiten bevor. Leider ist es unumgänglich, diesen Bereich ab Montag, 4. Juni 2018, bis voraussichtlich Ende Juli 2018/ Anfang August für den Verkehr zu sperren - die Warndtstraße wird in diesem Zeitraum also zur Sackgasse.

Welche Arbeiten stehen an?

Leitungsarbeiten (u.a. Fernwärme und Einbindung der Wasserleitung), Leerrohrverlegung, Beton-, Gleis- und Straßenbau.

Erreichbarkeit der Römerstraße?

Anwohner gelangen in dieser Zeit in die Römerstraße über den Neunkirchenweg und die Königstraße. Für Fußgänger bleiben der Bereich und der Durchgang in die Römerstraße weiterhin offen.