Manchmal erfordern die Dinge, dass man einen altgebliebten Zopf abschneidet, um einem neuen schöneren Platz zu machen. So ungefähr verhält es sich in der Oststadt, wo die Mitglieder des Tennisklubs in Vorleistung gehen, damit der SSV Ulm 1846 seinen neuen Jahnsportpark bauen kann. Das war die Be...