Musik Walter Trout begeistert seine Fans im Ulmer Zelt

Ulm / Frank König

Mit Walter Trout hat am Wochenende einer der bekanntesten amerikanischen Bluesgitarristen Station im UImer Zelt gemacht. Trout hatte auch schon in der Band von John Mayall gespielt, die Stars wie Eric Clapton, Peter Green und Mick Taylor hervorbrachte. Er erwähnte dann zwischen zwei Songs, dass bei Mayall die eherne Regel galt, dass live niemals zwei Stücke in der selben Tonart hintereinander gespielt werden dürfen.

Stratocaster-Spieler Trout ist mit seiner All-Star-Platte „We’re all in this together“ derzeit hoch in den Blues­­c­harts und berichtete davon, dass er vor einer Woche Headliner beim Rory-Gallagher-Tribute-Konzert in Irland war. Daher gab es vermutlich auch als Zugabe nach zehn noch den „Bullfrog Blues“.

Trout und seine gut aufgelegte Band spielten ohne Pause durch, mit einem Querschnitt durch sein umfangreiches Blues-Repertoire. Dabei lieferte auch Danny Avila, der Sohn von Hammond-Organist Sammy Avila, ein sensationelles Bass-Solo ab. Das Ganze hatte fast den Charakter eines Clubkonzerts – mit etwa 500 begeisterten Besuchern.

Nachdem Trout vor einigen Jahren nur durch Lebertransplantation überleben konnte, forderte er seine Fans in einem weiteren bewegenden Moment auf, selber Organspender zu werden.