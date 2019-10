Vom 14. – 26.10.2019 können alle, die sich trauen, gegen einen Beitrag von 1 Euro je nach Belieben in die Tiefe springen oder wie die Models bei Germany’s next Topmodel senkrecht nach unten laufen. Die Einnahmen gehen zu 100 % an die Kinderstiftung Ulm/Donau-Iller.

Am Donnerstag dem 17.10.2019 dürfen alle Mitglieder des Glacino KidsClubs sogar kostenfrei den Sprungturm testen. Mitglied werden können alle Kids bis 14 Jahre, die Mitgliedskarte erhält man ganz unkompliziert an der Kundeninformation der Glacis-Galerie.

Weitere Informationen unter: www.glacis-galerie.de