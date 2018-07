Betreuung Waldwoche für Drei- bis Sechsjährige

Söflingen / vs

Das Familienzentrum (Faz) im Jörg-Syrlin-Haus bietet vom 13. bis 17. August eine „Waldwoche“ als Ferienfreizeit an. Dafür sind noch einige Restplätze frei. Betreut werden Kinder im Alter von drei bis sechs Jahren, die bereits einen Kindergarten besuchen und keine Windel mehr brauchen, dabei täglich von 7.30 bis 16.30 Uhr.

Den Vormittag verbringen die Kinder im nahen Maienwald. Am Freitag endet die Freizeit bereits um 15 Uhr, die Kinder sollten bis spätestens 9 Uhr zum Programmbeginn in der Einrichtung in der Jörg-Syrlin-Straße 99 sein.

Anmeldungen nimmt das Faz direkt entgegen, erreichbar ist Heike Allgöwer unter Tel. (0731) 379 92 37. Der Preis beträgt 90 Euro pro Kind, für ein weiteres Geschwisterkind 60 Euro. Auch für Kinder von Alleinerziehenden gilt der ermäßigte Preis. Es können auch Kinder aus anderen Sozialräumen teilnehmen.