Projekt Waldorfschüler verschönern Sedelhöfe-Bauzaun

Christine Liebhardt

Wir waren sechs Leute, die sechs Bilder in sechs Wochen gemalt haben.“ Die 17-jährige Andrea Gönner ist sichtlich stolz auf das Werk, das sie und ihre Mitstreiterinnen der 11. Klasse der Freien Waldorfschule Römerstraße geschaffen haben. Und das seit gestern am Bauzaun der Sedelhöfe in der Fußgängerzone hängt. Eine Ansicht der Ulmer Altstadt mit der Donau im Vordergrund ist da zu sehen, der Münsterplatz mit Stadthaus, eine beinahe schon impressionistische Ulmer Schachtel auf dem Wasser, außerdem bunte Bäume und Schneemänner.

„Das Winterbild“ gefällt zumindest der 12-jährigen Eleonore und ihrer gleichaltrigen Mitschülerin Anna-Theresa am besten. Auch ihre Klasse hat mitgemacht beim Projekt „Stadt erleben – wie entsteht ein Quartier?“. Vorwiegend im Kunstunterricht haben 40 Schülerinnen und Schüler der Klassen 6, 8, und 11 die Planen seit der Grundsteinlegung der Sedelhöfe am 12. September mit Acrylfarbe bemalt.

17 Bilder gibt es insgesamt, die letzten werden erst nach den Herbstferien aufgehängt – sie müssen erst noch wetterfest gemacht werden, damit die Farbe nicht abblättert. „Dafür steckt zu viel Arbeit drin, als dass es dann einfach kaputt geht“, findet Sedelhöfe-Projektleiter Christoph Röthemeyer vom Investor DC Developments.

Zum Projekt gehört auch, dass Schüler der 6. und 12. Klasse durch regelmäßige Baustellenführungen mit den Projektbeteiligten sowie Impulsvorträgen verschiedener Experten aus der Immobilienbranche an das Thema Stadtentwicklung herangeführt werden.