Wegen der Hitze herrscht akute Waldbrandgefahr. Piloten der Luftrettungsstaffel kontrollieren aus der Luft. Die Behörden rufen die Bevölkerung zu äußerster Vorsicht auf.

Hitze und Trockenheit lassen die Regierung von Schwaben nicht kalt. Mit den Temperaturen ist auch die Walbrandgefahr gestiegen, daher hat die Behörde in Augsburg für den gesamten Regierungsbezirk eine Luftbeobachtung angeordnet. Von Sonntag an fliegen die Waldbeobachter wieder. Die Bevölkerung wird zudem dringend gebeten, in Waldgebieten äußerste Vorsicht walten zu lassen und keinesfalls mit offenem Feuer zu hantieren oder zu rauchen.

Speziell ausgebildete Luftbeobachter und Piloten der Luftrettungsstaffel Bayern und der Regierung von Schwaben halten über den Wäldern nach Brandherden Ausschau. Die Luftbeobachtung findet in den Nachmittagsstunden zu den höchsten Gefährdungszeiten statt. Gestartet wird von den Flugplätzen in Illertissen, in Genderkingen (Kreis Donau-Ries), und Durach (Kempten). Sollte eine Wetteränderung eintreten, bleiben die Beobachter am Boden – bis zur nächsten Trockenheit. Die Kosten der Flüge trägt der Freistaat Bayern.

Hitze im Auto Diese Tipps helfen für eine coole Fahrt bei heißen Temperaturen Wird es draußen warm, verwandelt sich das Innere eines Autos zum Backofen. Temperaturen von 60 Grad und mehr sind möglich. Tipps, um auch bei Sommerhitze cool unterwegs zu sein.

Luftbeobachtung zur erfolgreichen Brandbekämpfung

Bei der vorbeugenden Waldbrandbeobachtung aus der Luft konnten in den letzten Jahren in Schwaben einige Waldbrände frühzeitig entdeckt und schnell gelöscht werden. Dabei wurden auch Brandstellen, die bereits gelöscht waren, weiter überwacht, um zu verhindern, dass sich Glutnester neu entzünden.

Auch in Ulm und im Alb-Donau-Kreis wird die Waldbrandgefahr als sehr hoch eingeschätzt. Der Waldbrandgefahrenindex des Deutschen Wetterdienstes geht davon aus, dass auf der Alb (Stötten) am Sonntag und Montag die zweithöchste von fünf Warnstufen erreicht wird, in Ulm (Mähringen) nur am Sonntag. Bei Warnstufe vier sollten öffentliche Straßen und Wege im Wald nicht verlassen werden. Manche Gebiete könnten auch gesperrt werden. Bei Warnstufe fünf darf der Wald weder betreten noch befahren werden.

