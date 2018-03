Natur Wald in allen Facetten erleben

Ulm/Ehingen / cst

Unter dem Motto „Wald erleben“ stehen verschiedene Veranstaltungen rund um den Internationalen Tag des Waldes: Los geht es am Dienstag, 20. März, mit Förster Martin Schuh, der die heimischen Baum- und Holzarten erklärt. Treffpunkt ist an der Bushaltestelle Uni West am Eselsberg um 14 Uhr, teilt das Landratsamt Alb-Donau-Kreis, Fachdienst Forst und Naturschutz, mit. Am Mittwoch, 21. März, dem „Internationalen Tag des Waldes“, sind die beiden Forstämter der Stadt Ulm und des Alb-Donau-Kreises ab 9 Uhr in der Ulmer Fußgängerzone am Münsterplatz mit einem Infostand vertreten unter dem Motto „Der Wald kommt in die Stadt“.

Am Samstag, 24. März, gibt es gleich zwei Termine: Von 6.30 bis 9 Uhr sind Erwachsene und Kinder eingeladen, an einer vogelkundlichen Frühwanderung teilzunehmen. Start- und Endpunkt ist der Wanderparkplatz am Söflinger Maienwäldle, nahe Ulm. Und in Ehingen kann im Sägewerk Ochs von 9.30 bis 12.30 Uhr mitverfolgt werden, wie ein Baumstamm zum Brett wird.

Anmeldungen im Landratsamt Alb-Donau unter elke.ruhland@alb-donau-kreis.de oder unter Tel. (0731) 185-16 65. Teilnahmegebühr 5 Euro oder 15 Euro je Familie. Ein Formular zum Ausfüllen gibt es außerdem im Internet unter alb-donau-kreis.de. Hier ist auch das Programm einsehbar. Dies ist zudem bei den Stadt- und Gemeindeämtern als Broschüre erhältlich.