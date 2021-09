So unterschiedlich kann Wahlkampf sein: Am Montag hatte es bei Annalena Baerbocks Auftritt in Augsburg auch Buhrufe, Pfiffe und sogar eine Gegendemonstration von Impfgegnern gegeben. In Ulm, wo die Kanzlerkandidatin der Grünen am Dienstagmittag auf dem Münsterplatz vor fast 2000 Menschen sprach, w...