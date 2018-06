Gericht Waffenhandel in der Gartenlaube

Ulm / Hans-Uli Mayer

Auch am zweiten Verhandlungstag haben die beiden Angeklagten zu dem Vorwurf geschwiegen, mit Kriegswaffen gehandelt zu haben. Derweil haben mehrere als Zeugen geladene Polizeibeamte von einer großangelegten Observation berichtet, die letztlich zur Festnahme Anfang Oktober vergangenes Jahr geführt hat. Und zwar in einem Gartenstück an der Donau auf dem Weg nach Thalfingen, wo ein 63-jähriger Ulmer die Waffen deponiert und verkauft haben soll.

Aufmerksam geworden sind die Ermittler auf den Waffenhandel in der Ulmer Gartenhütte durch Drogenverfahren im Bodenseekreis. Dort war in von der Polizei abgehörten und überwachten Dealerkreisen immer wieder das Gerücht aufgekommen, dass es in Ulm günstig Waffen zu kaufen gebe. Eingeschmuggelt aus Bosnien-Herzegowina, wo offenbar aus Zeiten des Jugoslawienkrieges noch viele Waffen in Umlauf sind und immer wieder illegal verkauft werden.

Im konkreten Fall soll ein 42-jähriger in Ulm lebender Kroate Gewehre und Pistolen samt dazugehöriger Munition, aber auch Kriegswaffen wie eine Kalaschnikow und voll funktionsfähige Handgranaten in Orasje an der Save gekauft und nach Ulm auf das Gartengrundstück geschmuggelt haben. Letztlich klickten beim Verkauf der Maschinenpistole die Handschellen, weil der vermeintliche Käufer ein Informant der Polizei war.

Der Prozess wird kommende Woche fortgesetzt und dürfte nicht vor Ende Juli zu Ende gehen.