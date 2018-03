ÖPNV W-Lan jetzt in allen Bussen und Straßenbahnen

W-Lan jetzt in allen Bussen und Straßenbahnen

Ulm / Christine Liebhardt

„Im Branchenvergleich nehmen wir einen echten Spitzenplatz ein.“ So warb André Dillmann, technischer Geschäftsführer der SWU Verkehr, gestern bei einem Pressegespräch für ein nicht mehr ganz neues Angebot: W-Lan in Bussen und Straßenbahnen. Das hatten die Stadtwerke schon Ende November in drei neuen Bussen eingeführt, zusammen mit USB-Lademöglichkeiten.

Inzwischen ist aber nahezu die gesamte Nahverkehrsflotte mit W-Lan ausgerüstet: In 53 Bussen und in allen zehn Straßenbahnen kann kostenlos und ohne Registrierung gesurft werden, man muss nur den Nutzungsbedingungen zustimmen. Auch die Fahrzeuge der Subunternehmer haben Netz. Nur in acht Bussen, die Ende des Jahres ohnehin ausgemustert werden, gibt es diesen Service nicht. Kostenpunkt: 150 000 Euro.

Höhepunkt nach Schulende

Es war ein persönlicher Wunsch von Oberbürgermeister Gunter Czisch, dem SWU-Geschäftsführer Klaus Eder nachgekommen ist. „Wir sind froh um diesen Impuls“, sagte Eder. „Wir haben festgestellt, dass die Nutzungszahlen alle Erwartungen weit überschritten haben.“ Das habe ihn sehr überrascht. Allein im Februar haben sich Fahrgäste 260 000 Mal in das Netz „SWU Free WiFi“ eingewählt. Die Nachfrage ist dabei jeden Tag ähnlich verteilt: Die erste Spitze gibt es im morgendlichen Berufsverkehr gegen 7 Uhr. Noch mehr Nutzer sind es dann gegen 13 Uhr, wenn der Vormittagsunterricht an den Schulen zu Ende ist. Maximal surften 250 Nutzer gleichzeitig in allen Fahrzeugen im W-Lan, im Schnitt sind es um die 100, die sich bis zu zehn Minuten im Netz aufhalten.

Das Stadtoberhaupt hofft, dass junge Menschen überlegen, ob sie lieber mit dem Bus statt mit dem Auto in die Stadt fahren: „Dabei kann man mehrere Sachen gleichzeitig tun und sich schon mal mit den Freunden verabreden.“ Das W-Lan sei ein wichtiges Zeichen, weil man davon einen Nutzen habe. Doch Czisch geht es nicht nur um die Konsumenten: „Das ist Wirtschaftsstandort-Politik.“ Die Stadt zeige, dass sie offen sei und Dinge schnell und unkompliziert umsetze. Nicht zuletzt sei damit auch die Zukunftsfähigkeit der Stadtwerke als zentraler Infrastruktur-Dienstleister im Zeitalter des Internets der Dinge verbunden. Die Frage sei, auf wen man vertrauen könne: „Es ist wichtig, dass die SWU die Fähigkeit entwickeln, dass Daten bei uns in guter Hand sind.“