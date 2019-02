VW Dieselskandal Landgericht Ulm: 520 Klagen von Autobesitzern gegen VW

Die Zuständigkeit des Landgerichts Ulm

Richterstellen: Das Landgericht mit Sitz an der Ulmer Olgastraße ist zuständig für die Stadt Ulm, den Landkreis Alb-Donau und den Landkreis Göppingen. Hier werden erstinstanzliche Klagen verhandelt, die nächst höhere Instanz wäre dann das Oberlandesgericht mit Sitz in Stuttgart. In der Zivilabteilung sind in Ulm insgesamt 12,19 so genannter Arbeitskraftanteile (AKA) vorgesehen, die sich wegen Teilzeitverträge allerdings auf mehrere Zivilrichter verteilen.