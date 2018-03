Kreditinstitute Votum zur Fusion im April und Mai

Neu-Ulm / thv

Die VR-Bank Neu-Ulm als zweitgrößte Genossenschaftsbank der Region und die Raiffeisenbank Holzheim stehen, wie berichtet, vor der Fusion. Die Entscheidung fällt in wenigen Wochen: in Holzheim am 26. April und in Weißenhorn am 2. Mai. Falls in den Versammlungen die notwendige 75-Prozent-Mehrheit erzielt wird, kommt der Prozess der technischen Verschmelzung in Gang. Ende Oktober könnte alles unter Dach und Fach sein, sagte VR-Bank-Vorstandschef Wolfgang Seel bei der Bilanzvorlage. Die Holzheimer haben sich demnach unter drei ins Auge gefassten genossenschaftlichen Instituten für Neu-Ulm entschieden.

In der Jahresbilanz der VR-Bank Neu-Ulm, selbst erst 2015 aus der Fusion der VR-Banken Neu-Ulm und Weißenhorn hervorgegangen, stehen fast vor allen Positionen deutliche Pluszeichen: bei der Bilanzsumme, die auf 1,7 Milliarden Euro (plus 7,3 Prozent) gestiegen ist, bei Kundeneinlagen (plus 6,3 Prozent auf 1,35 Milliarden Euro), bei Krediten (plus 7 Prozent auf 1,3 Milliarden Euro). Nach den Worten von Kreditvorstand Steffen Fromm wurden 143 Millionen Euro neu für Wohnfinanzierungen vergeben, 212 Millionen flossen an gewerbliche Kunden.

Das Vorstandsteam, zu dem auch Alois Spiegler gehört, zeigte sich mit dem Geschäftsjahr 2017 überaus zufrieden, auch wegen der guten Relation vom Betriebsergebnis zur Bilanzsumme­ –­ die einen hohen Wert von 1,01 Prozent und somit rund 17 Millionen Euro erreichte. Mit knapp 32 000 lag zudem die Mitgliederzahl auf Rekordniveau.

Mit der Uhr bezahlen

Die VR-Bank habe so die sich aus der anhaltenden Niedrigzinsphase ergebenden Schwierigkeiten erfolgreich abgefedert. Der Zinsüberschuss erhöhte sich um mehr als fünf Prozent auf 35 Millionen Euro, das Provisionsergebnis zweistellig auf 11 Millionen.

Zum verbesserten Ergebnis trugen auch Kostensenkungen bei. Wegen Einsparungen beim Personal – nur über Fluktuation, ohne Kündigungen – sank die Mitarbeiterzahl zuletzt von 356 auf 332. Mit einem geringeren Verwaltungsaufwand brachte das Einsparungen von mehr als einer Million Euro. Das Institut hat seit der Fusion fünf Filialen geschlossen, vor allem dort, wo Parallelstrukturen vorlagen. An weitere Schließungen werde nicht gedacht, erklärte Spiegler, Mit der neuerlichen Fusion steige die Zahl der Filialen von 15 auf 17.

In Sachen Digitalisierung hat die VR-Bank Neu-Ulm sogar ein Modellprojekt zum Laufen gebracht: bargeldloses Bezahlen per Uhr (mit Chip) statt per Bankkarte. Dies sei bereits fast überall möglich.