Prozess Vorwurf Vergewaltigung: Ehinger steht vor Gericht

Ulm / Nadine Vogt

Vor vier Jahren soll sich ein heute 35-Jähriger an einer damals 18-jährigen Bekannten aus einer Nachbargemeinde vergangen haben.

Die Staatsanwaltschaft am Landgericht Ulm wirft dem Angeklagten versuchte sexuelle Nötigung und Vergewaltigung vor. Die ungewollten Berührungen sollen am 27. August 2014 in der Wohnung des Angeklagten passiert sein. Der Angeklagte selbst wollte zu den Vorwürfen zu Prozessbeginn keine Angaben machen. Die heute 22-Jährige, die als Nebenklägerin im Prozess auftritt, schilderte was sich an dem Nachmittag zugetragen haben soll, musste an einigen Stellen aber mangels der großen Zeitspanne zwischen Anzeige und Prozessbeginn passen.

Lange Zeitspanne

Die beiden, die sich aus ihrer Zeit an der psychiatrischen Tagesklinik in Ehingen kannten, hatten sich zum Filmschauen verabredet. Dabei soll der 35-Jährige sie gegen ihren Willen aufs Sofa gedrückt, ihre Hose geöffnet und sexuelle Handlungen an ihr vorgenommen haben. „Ich wollte das nicht“, sagt die 22-Jährige vor Gericht. Immer wieder kommt sie bei ihrer Aussage ins Stocken, weint. Sie habe ihn angeschrien, sodass er schließlich von ihr abgelassen habe. Wenige Zeit später soll der Angeklagte sie ins Schlafzimmer gedrängt und aufs Bett geworfen haben. Abermals habe sich die heute 22-Jährige gewehrt und geschrien. Der Angeklagte ließ von ihr ab. Inwiefern sich die Vorwürfe der sexuellen Nötigung und Vergewaltigung bestätigen, soll der Prozess am Landgericht klären. Als wenig hilfreich erweist sich dabei die lange Zeitspanne zwischen Anzeige und Prozessbeginn. An viele Details konnte sich das mutmaßliche Opfer nicht mehr präzise erinnern. Weitere Zeugenbefragungen sollen Aufschluss geben. Am Donnerstag soll der Prozess fortgesetzt werden. Auch ein Urteil wird dann erwartet.