Nach 2016 kommt Sarah Connor erneut nach Wiblingen: am 26. Juli 2020, 20 Uhr, singt sie im Klosterhof. Karten gibt es von 14. August an, hier erfahrt ihr, wo.

Die Herbsttour zur neuen Platte „Herz Kraft Werke“ ist fast ausverkauft. Deshalb kehrt Sarah Connor mit ihrem im Mai erschienenen zweiten deutschsprachigen Album und der Single „Vincent“ im Sommer 2020 zu 22 Open-Air-Kon­zerten auf die Bühnen zurück. Das sei ein Dankeschön an ihre Fans, denn die 39-jährige Sängerin leidet auch nach 19 Jahren im Popgeschäft noch unter Lampenfieber.

