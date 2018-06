Zukunftsstadt 2030 Vortrag: „Künstliche Intelligenz - Was gehts uns an?“

Ulm / SWP

Die Abschlussveranstaltung zum Projekt „Zukunftsstadt 2030“ mit dem Vortrag von Sven Körner zum Thema "Künstliche Intelligenz - Was geht's uns an?" beginnt am Dienstag, 26. Juni, um 18:30 Uhr im Stadthaus, Einlass ist ab 18 Uhr. Außerdem werden die Ergebnisse des Wettbewerbs "Zukunftsstadt 2030" vorgestellt, an dem sich Ulm beteiligt hat und der nun in die nächste Phase geht. Dazu geben Oberbürgermeister Gunter Czisch, Professor Jörn von Lucke, der den Prozess begleitet hat, und die Leiterin der Digitalen Agenda Stadt Ulm, Sabine Meigel, Auskunft.

Die Veranstaltung ist Teil des Projekts „Zukunftsstadt 2030“ mit dem Motto „Ulm wird digital“. In der zweiten Phase des bundesweiten Wettbewerbs werden mit Bürgern konkrete Projekte in sechs verschiedenen Bereichen konzipiert.