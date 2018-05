Sabotage Vorsätzlich die Luft aus Autoreifen gelassen

Ulm / Verena Schühly

„Das ist gemeingefährlich, und kein dummer Jungenstreich.“ Münsterbaumeister Michael Hilbert ist aufgebracht wegen der Vorfälle, die vergangene Woche passiert sind. Auf der Heimfahrt am Montag merkte er, dass sein Auto schlingert. Der Wagen steht tagsüber immer an den Sonderparkplätzen direkt am Münster. An der Tankstelle stellte Hilbert fest: In beiden Hinterrädern fehlte Luft. Sie hatten nur 1,1 statt 2,3 bar Luftdruck. Hilbert wunderte sich, zumal das das dritte Mal war, dachte sich aber nichts Böses.

Schlimmer erging es Hüttenmeister Andreas Böhm, der an dem Tag auch mit dem Auto zur Arbeit gefahren war. Abends nutzte seine Frau den Wagen – und da platzte ein Reifen. Das passiert, wenn zu wenig Luft drin ist. Als die beiden den Kollegen in der Bauhütte tags darauf davon erzählten, wurde deutlich: Fast alle, die regelmäßig mit dem Auto zur Arbeit kommen, haben in den vergangenen zwei Jahren ähnliches erlebt. Hilbert: „Jetzt ist klar: Das hat System. Da hat uns jemand auf dem Kieker und handelt mit Vorsatz. Die Frage ist: Wer tut so etwas?“ Da kann er nur spekulieren, einen konkreten Verdacht gibt es noch nicht.

Andreas Böhm hat den Vorfall bei der Polizei angezeigt. Münsterbaumeister Hilbert und sein Team überlegen, ob sie jetzt eine Überwachungskamera anbringen sollen, um die Parkplätze künftig zu überwachen.