Nachhaltigkeit Von Weizsäcker: Wachstum nicht um jeden Preis

Ulm / jkl

„Bildung für nachhaltige Entwicklung heißt, zuallererst verstehen, woher Nachhaltigkeit stammt und was sie heute bedeutet“, erklärte Ernst Ulrich von Weizsäcker zu Beginn seines Vortrags gestern Vormittag in der vh. Der Wissenschaftler sprach im Rahmen des Bildungskongresses „Stadt. Land. Welt. 17 Ziele für eine nachhaltige Zukunft als Bildungsaufgabe“, zu dem das gemeinnützige Unternehmen Engagement Global eingeladen hatte.

Den Begriff Nachhaltigkeit habe Carl von Carlowitz bereits vor über 300 Jahren geprägt. Der Berghauptmann habe erkannt, dass für das Heizen der Eisenöfen nur so viel Holz gefällt werden darf, wie später auch nachwächst. „Das ist Nachhaltigkeit“, sagte von Weizsäcker. Das Problem sei, dass diese Erkenntnis bis 1981 nur Anwendung in der Forstwirtschaft gefunden habe. Inzwischen habe sich der Begriff zudem immer weiter weg von der Natur hin zu einem menschenzentrierten Wachstum entwickelt.

Das spiegle sich auch in den 17 Zielen für eine nachhaltige Entwicklung wieder, die die Vereinten Nationen vor drei Jahren unter dem Titel „Transformation unserer Welt“ formuliert haben. „Die ersten elf Ziele sind aggressive ökonomische Wachstumsziele“, sagte der 79-Jährige. Die Entwicklungsländer versprechen sich von diesen Zielsetzungen einen wirtschaftlichen Aufschwung. „Aus sozialen Gesichtspunkten darf man nichts dagegen sagen.“ Die ökologischen Ziele blieben so jedoch weitgehend unbedacht. Auch die reichen Länder verfolgten den falschen Ansatz. „Klimaschutz ist wichtig, aber teuer. Also brauchen wir mehr Wachstum, um ihn zu bezahlen“, verdeutlichte von Weizsäcker den rund 80 Vertretern von Volkshochschulen aus Baden-Württemberg und Bayern die schwierige Situation.

„Aber wenn die sozio-ökonomischen Ziele für etwa acht Milliarden Menschen erreicht werden, sind Klimastabilität, lebende Ozeane und Biodiversität rettungslos verloren“, sagte der Ko-Präsident des Club of Rome. „Und wie lässt sich der Hunger auf der Welt überwinden, wenn die Biodiversität und die ökologische Grundlage fehlen?“ Daher müssen sich laut von Weizsäcker auch die Entwicklungsländer am Klimaschutz beteiligen. „Wenn alle wie die USA leben, brauchen wir fünf Erden. Die haben wir aber nicht.“

Hinzu komme ein Problem: Rund 97 Prozent der Wirbeltiere seien Menschen oder Nutz- oder Haustiere derselbigen, nur 3 Prozent dagegen Wildtiere. „Nur, Kängurus und Eichhörnchen stehen nicht an der Wahlurne.“

Neben dem hohen Energieverbrauch der Bevölkerung führe auch das Bevölkerungswachstum zu Problemen. „Die starke Zunahme schwächt die Entwicklung. Die ostasiatischen Länder, die ihre Einwohnerzahl konstant halten, sind die Gewinner, die Länder mit wachsender Bevölkerung dagegen die Verlierer.“

Um ein Umdenken einzuleiten, bedürfe es einer neuen Aufklärung, in deren Zentrum die Balance stehe „zwischen Öffentlich und Privat, zwischen den Geschlechtern, zwischen Gerechtigkeit und Leistungsanreiz und zwischen Religion und Staat“. Das gelinge jedoch nur, wenn sich alle daran beteiligen.