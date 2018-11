Unfall Von Sattelzug erdrückt

Ulm / swp

Tragischer Unfall am Mittwoch gegen 15.30 Uhr auf einem Firmengelände in der Daimlerstraße im Donautal: Ein 62 Jahre alter Mann war gerade dabei, einen rückwärts fahrenden Sattelzug einzuweisen. Der Einweiser stand hinter dem Laster und wurde von ihm gegen einen stehenden Auflieger gedrückt. Am Steuer des Sattelzugs saß ein 55-Jähriger. Die herbeigerufenen Rettungskräfte reanimierten den Einweiser und brachten ihn in ein Krankenhaus. Dort erlag der Mann seinen schweren Verletzungen. Spezialisten der Verkehrspolizei haben die Ermittlungen aufgenommen und auf Anordnung der Staatsanwaltschaft einen Gutachter zur Klärung der Umstände zugezogen.