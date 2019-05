Themen in diesem Artikel Kommunalwahl

Strahlende Sieger und zerstörte Verlierer: Die Reaktionen nach der Ulmer Kommunalwahl sind unterschiedlich. So verkraften die Kandidaten ihre persönlichen Ergebnisse.

Es gab strahlende Sieger an diesem Ulmer Kommunalwahlabend, und es gab am Boden zerstörte Verlierer. Und dann gab es diejenigen, die sich in der Niederlage ihrer Partei doch ein Stück weit wie ein Gewinner fühlen konnten. Denn die SPD schrumpfte zwar von acht auf fünf Sitze, doch Martin Rivoir ist erneut Stimmenkönig. Mit 26 242 Stimmen hat der Landtagsabgeordnete sein Ergebnis sogar gesteigert – umso erstaunlicher ob der Pleite seiner SPD.

„Gespalten“ sei er, sagt er am Morgen danach, das Ergebnis sei für die Fraktion „bitter“, aber letztlich überwiege die Freude über sein außergewöhnliches persönliches Ergebnis. Rivoir spricht von „Dankbarkeit“ und „Demut“. Die Gründe für seinen Erfolg? „Ich bin seit 30 Jahren in der Stadt unterwegs, und vielleicht finden ja einige das, was ich mache, nicht blöd. Anders ist das nicht zu erklären.“

Grüne machten Wahlkampf für Junge

Bei den Grünen liegt Spitzenkandidatin Lena Schwelling mit 25 689 Stimmen vorn. Gleich dahinter hat Studentin Julia Mies als Neuling mit 25 408 Stimmen ein famoses Ergebnis eingefahren. Natürlich habe sie vom starken Gesamtergebnis der Grünen profitiert, sagt sie. Zudem habe sie einen auf junge Leute zugeschnittenen Wahlkampf gemacht, betont die 28-Jährige. Die Grünen erreichten junge Menschen derzeit mit ihren Themen gut: Sie haben drei Unter-30-Jährige in den Gemeinderat gebracht. Sie selbst sei „sehr happy“, sagt Mies, glaubt aber, dass es jetzt auch eine große Erwartungshaltung gebe, die man erfüllen müsse.

Im Vergleich zur Wahl von 2014 hat Grünen-Fraktionsgeschäftsführer Michael Joukov-­Schwelling mehr als 6300 Stimmen verloren, und das bei höherer Wahlbeteiligung. Das sieht er aber „entspannt“, die Erklärung sei ganz einfach: Als Wahlkampfmanager musste er sich persönlich hinten anstellen. „Der Meistertrainer ist nie Torschützenkönig“, sagt Joukov-Schwelling. Da er das gesamte Team im Auge hatte, habe er zurückhaltend agieren müssen. „Nicht im Vordergrund stehen, sondern Regie führen“, lautete die Aufgabe. Darunter habe sein eigenes Ergebnis gelitten, „aber das war‘s mir wert“. Zumal er das starke Gesamtergebnis der Grünen auch als persönlichen Erfolg wertet: „Nirgendwo in Baden-Württemberg haben wir so stark zugelegt wie hier.“

Lena Schwelling und Michael Juokov-Schwelling sind jetzt nicht mehr das einzige Ehepaar im Gemeinderat. Bei der FWG schnellte Brigitte Ried von Platz 22 auf Rang drei und leistet künftig ihrem Gatten Timo Gesellschaft. Sie sei „total geplättet“, sagte sie nach der Wahl, „wir hatten ja gute Leute vorn in der Liste“. Sie habe in den vergangenen Jahren viel über ihren Ehemann von der Ulmer Kommunalpolitik mitbekommen, „das wird jetzt interessant“. Zum gemeinsamen Familien-Thema Apotheke sei das Thema Politik gekommen.

Einen bitteren Abend erlebte die CDU. Statt zuletzt zehn stellt sie fortan nur noch sechs Rätinnen und Räte. Abgewählt – oder soll man sagen abgestraft – wurde Birgit Schäfer-Oelmayer, die im vergangenen Jahr von den Grünen zur CDU gewechselt hatte. Auf der Grünen-Liste hatte sie 2014 fast 20 000 Stimmen geholt, jetzt waren es nur noch 11 000. „Ich bin ein bisschen traurig, aber das ist kein Weltuntergang“, sagte die 57-Jährige. Nun werde sie sich eben verstärkt beim Ulmer Initiativkreis für nachhaltige Wirtschaftsentwicklung (UNW) engagieren, „und so meine Themen außerhalb des Gemeinderats weiter bearbeiten“. Völlig überrascht worden sei sie von ihrer Abwahl ob des bundesweit zu beobachtenden CDU-Sinkflugs nicht, „mir war schon in den vergangenen Wochen klar, dass es für mich nicht mehr reichen wird“. Ihren Weggang von den Grünen bereue sie dennoch nicht. „Für mein persönliches Wohlergehen war dieser Wechsel notwendig.“

Auch Urgestein Siegfried Keppler verpasste den Einzug ins Stadtparlament. „Ich bin schon enttäuscht, das muss ich sagen“, sagte der 86-Jährige. Aber dann halte sich die Enttäuschung auch in Grenzen, denn der Wahlkampf, den er sehr ernst genommen hat, habe ihm viel Freude bereitet, „das war nochmal ein Höhepunkt mit positiven Begegnungen“. Warum es nicht gereicht hat? Das habe an einer Reihe von Gründen gelegen, vom Thema Klima bis zur Unzufriedenheit mit der Groko in Berlin. Persönlich mache er sich keine Vorwürfe.

Betram Holz (CDU): Vergeblich gehofft

Eine besondere Zitterpartie musste bei der CDU Bertram Holz erleiden – ohne Happy End. Am späten Nachmittag hatte er gehört, die CDU habe sieben Mandate, für ihn reiche es. Im Rathaus „stand es dann eineinhalb Stunden auf der Kippe, ich habe gehofft“ – vergeblich, die CDU erhielt nur sechs Sitze, Holz war abgewählt. „Es ist, wie es ist“, sagt er, „ich akzeptiere das“. Er müsse jetzt ein paar Tage nachdenken, „aber ich werfe die Flinte nicht ins Korn“. Das gesamte Abschneiden der Fraktion sei „bitter“. Er habe sich „die vergangenen Wochen und Monate richtig eingesetzt“, und er frage sich schon, „was wir anders hätten machen können“.

Ein persönlich starkes Ergebnis hat einmal mehr Helga Malischewski von der WWG geholt – zweieinhalb so viele Stimmen wie der nächste auf ihrer Liste. Sie zeigte sich am Wahlabend sehr zufrieden. Malischewski, Jahrgang 1942, ist nun quasi die Alterspräsidentin des Gemeinderats. Unterm Strich ist das neu gewählte Gremium kein junges – der Altersdurchschnitt beträgt gut 55 Jahre.