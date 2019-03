Sperrungen, Baustellen und Schienenersatzverkehr: Am Wochenende lohnt es sich in Ulm und um Ulm herum auf das Fahrrad umzusteigen oder sich auf die eigenen Füße zu verlassen. Was am Wochenende in Sachen Verkehr los ist, haben wir für euch hier zusammengefasst:

Schienenersatzverkehr am Wochenende

Wer in Ulm sonst mit der Straßenbahn unterwegs ist, muss am Wochenende auf den Bus umsteigen. Von Freitagabend an bis Montagfrüh wird der Straßenbahnbetrieb komplett eingestellt. Grund dafür sind verschiedene Baumaßnahmen, die durchgeführt werden müssen.

Sperrungen auf der A8

Ausflug mit dem Auto am Wochenende geplant? Dann umfahrt besser die A8: Diese wird wegen Bauarbeiten mehrmals auf verschiedenen Streckenabschnitten gesperrt.

Keine Fernzüge auf der Bahnstrecke Ulm-Stuttgart

Auch bei der Bahn müsst ihr euch von Samstag an auf Sperrungen einstellen: Bis Dienstag sperrt die Deutsche Bahn die Strecke zwischen wegen einer Weichenerneuerung zu einer Totalsperrung zwischen Stuttgart und Ulm.

