Jubiläum Von Kässbohrer zu Evobus

Neu-Ulm / kö

Bei Setra-Hersteller Evobus wurden zuletzt 200 Jubilare für ihre langjährige Betriebszugehörigkeit geehrt. 124 Mitarbeiter feierten ihr 25-jähriges Jubiläum, 74 das 40-jährige und zwei sogar das 50-jährige.

Ihre Leistungen würdigten bei einer Feierstunde in der Oldtimerfabrik Classic der globale Bus-Produktionschef Marcus Nicolai und der neue Betriebsratsvorsitzende Hans-Jörg Müller. Nicolai sagte: „Wir bauen hier in Neu-Ulm die besten Reisebusse der Welt. Und das wollen wir auch in Zukunft so machen.“ Dafür sei der Einsatz der Menschen im Unternehmen entscheidend.­

Hans Geprägs feierte sogar sein 50-Jahre-Betriebsjubiläum und ist damit ein halbes Jahrhundert dem Unternehmen treu verbunden. Der gelernte Stahlbauschlosser arbeitete seit 1967 bei Kässbohrer und später bei Evobus. Er denkt sehr gerne an diese Zeit zurück: „Kurz nach der Lehre als Stahlbauschlosser bin ich 1967 ins Unternehmen eingetreten – zum Kässbohrer, wie der traditionsreiche Bushersteller bis 1995 noch genannt wurde. Die Tätigkeit und die Zusammenarbeit mit den Kollegen haben mir in den letzten 50 Jahren immer Spaß gemacht. Besonders der familiäre Zusammenhalt am Standort Ulm – und später Neu-Ulm – hat mich immer wieder begeistert und motiviert. Mit dieser Mannschaft hätte ich auch gut und gerne weitere 50 Jahre gearbeitet, aber ich glaube, den Ruhestand habe ich mir jetzt verdient.“