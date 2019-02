Orchester Von der Rockorgel zur  Sinfonik

Helmut Pusch

Mit Verdis „Nabucco“ und Wagners „Der fliegende Holländer“ wagte sich Intendant Christian Stückl im Oberammergauer Passionstheater auf Neuland. Sein Orchester: die Neue Philharmonie München. „Das waren pro Vorstellung 5000 Zuhörer“, sagt Franz Deutsch stolz. Der ist Musiklehrer in Icking und hat 2005 die Neue Philharmonie München gegründet.

Deutsch stammt aber eigentlich aus Ulm. Und da kannte in den 70er Jahren nahezu jeder den Brillenträger mit der lockigen Mähne – als Rockmusiker, der bei der damals angesagten Band The Face an der Hammond saß. Seine ersten musikalischen Schritte hatte Deutsch als Flötist bei der Ulmer Knabenmusik gemacht. „Mein Traum war aber immer das Klavier.“ Den erfüllte er sich als 17-Jähriger. Wenige Monate später sprach ihn der Schlagzeuger Andy Tischmann an, ob er nicht als Organist bei „The Face“ einsteigen wolle. Das war 1974.

Eigentlich hatte Deutsch ja am Schubart-Gymnasium Abitur machen sollen, das er aber nach der elften Klasse verließ. „Ich wollte Musik studieren“, erzählt er. Das Studium finanzierte er durch „The Face“. Die Band war als Tanzkapelle gestartet, als aber später Bassist Mondo Zech und Sänger Klaus-Peter Schweizer von den Ulmer Deutschrock-Pionieren Professor Wolfff dazustießen, wurden auch Rocksongs gecovert. Und als Deutschs Schulfreund Klaus „Bello“ Bellmann Ende der 70er einstieg, war die Band eine der anspruchsvollsten in der Region, nahm auch eigene Titel ins Repertoire. Anfang der 80er holte Schweizer seinen alten Organisten dann zu seiner Band „Vanessa“ nach München.

Eine eindeutige Rock-Vita. Wie kommt so einer zur Klassik? „Heute kann man auch Rockmusik lernen, heute gibt es gute Lehrer dafür. Damals war das anders. Da musste man von Anfang an das Zeug zum Rockmusiker haben.“ Und Deutsch hatte Zweifel, ob er das Zeug zum Rock-Profi hatte. Deutsch schwenkte um, wurde ein erfolgreicher Musikpädagoge und gründete vor 14 Jahren die Neue Philharmonie München: eine etwas andere Erfolgsgeschichte.

Info Die Neue Philharmonie München gastiert am Samstag, 20 Uhr, im Haus der Begegnung. Fuad Ibrahimov dirigiert neben Beethovens Egmont-Ouvertüre Tschaikowskys 6. Sinfonie und dessen Violinkonzert mit der Solistin Maria

Solozobova.