Soziales Von den Schwierigkeiten, mit Demenzkranken zu leben

Ulm / Barbara Hinzpeter

Die Paritätischen Sozialdienste machen Angebote, damit sich Angehörige austauschen und gegenseitig Tipps geben können.

Sie hätte nie damit gerechnet, „dass das in meinem nächsten Umfeld eintritt“, sagt eine 70-Jährige, deren Mann an Demenz erkrankt ist. „Ich bin völlig überfordert und total vereinsamt.“ Ihr Mann weigere sich, in die Tagespflege zu gehen, wolle überhaupt nicht mehr aus dem Haus, und alleine lassen könne sie ihn nicht.

Die Anwesenden nicken. Die meisten Teilnehmer des Kurses „Mit Demenz zu Hause leben“ haben ähnliche Erfahrungen gemacht. Expertinnen geben ihnen wertvolle Informationen über die Krankheit und deren Verlauf sowie über den Umgang mit den Erkrankten. Aber wie bei den lockeren Gesprächskreisen „beraten sich die Angehörigen vor allem auch gegenseitig“, sagt Demenzberaterin Dorothea Kleinknecht von den Paritätischen Sozialdiensten Ulm (PSD). Sie begleitet und berät Erkrankte und ihre Betreuer in der Sprechstunde im Haus Schillerhöhe, in den von den PSD angebotenen Kursen und offenen Runden oder auch bei den Ratsuchenden zu Hause. Sie habe selbst sehr viel von den Angehörigen gelernt, sagt Dorothea Kleinknecht.

So schlägt das Gespräch an diesem Abend eine – auch für die Fachfrau – überraschende Richtung ein, als die 70-Jährige berichtet, dass sie zum Kursabend kommen konnte, weil die Enkelinnen ihren Opa besuchen. Die Frauen und Männer tauschen sich darüber aus, wie sie die junge Generation einbeziehen und was das für die Erkrankten bedeutet.

Seminar als Hilfe

Alle bestätigen, dass ihnen die Teilnahme am zehnteiligen Seminar eine große Hilfe sei. Die Reihe trage dazu bei, die Krankheit zu verstehen und deshalb besser mit ihr umzugehen. Für Interessierte, die sich ab und zu austauschen und in geschütztem Rahmen über alles aussprechen möchten, was im Zusammenleben „mit demenziell veränderten Menschen belastet, irritiert, verunsichert und auch erfreut“, bieten die PSD offene Gesprächskreise an sowie Tischgespräche mit Impulsreferaten (siehe Info).

Manchmal hat Dorothea Kleinknecht über Jahre hinweg Kontakt zu Familien, ehe sie sich entschließen, die Angebote zur Entlastung anzunehmen. Mit Dauer und Fortschreiten der Erkrankung werde das jedoch oft unumgänglich. So hätten beispielsweise die im Ausland lebenden erwachsenen Kinder eines Ehepaars angerufen, weil ihr Vater völlig erschöpft war. Er konnte sich nach einiger Zeit entschließen, seine demenzkranke Frau in die Nachmittagsgruppe in der Schillerhöhe zu bringen. Diese wöchentliche Runde am Donnerstag von 14 bis 17 Uhr könne ein „sanfter Einstieg in die Tagespflege sein“, so Dorothea Kleinknecht. „Bei Kaffee und Kuchen wird gelacht, gesungen und gespielt, und die Anwesenden genießen es, unter die Leute zu kommen.“

Geborgen in der Wohngruppe

Das Ehepaar ging Schritt für Schritt den Weg von der Nachmittagsgruppe über Tages- und Kurzzeitpflege bis hin zur stationären Aufnahme der Frau in die Wohngruppe. Dort fühle sie sich wohl und geborgen, nicht zuletzt, weil ihr Mann sie oft besuche und ab und zu bei ihr übernachte. Er genieße seinerseits, dass er wieder etwas von seinem alten Leben habe aufnehmen können. So könne es gelingen, sagt Dorothea Kleinknecht, „der Beziehung eine neue Qualität zu geben“ – ohne etwas beschönigen zu wollen. „Die Krankheit ist furchtbar und vor allem für Ehepartner mit vielen schmerzhaften Abschieden verbunden.“