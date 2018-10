HfG  Vom Kuhberg bis nach Montreal: Tagung in der HfG

Ulm / Lena Grundhuber

Kurz gesagt: Der Designer sei also ein Supermann, den überhaupt nur eine Schule hervorbringen könne – so übersetzte ein Kollege, was Tomás Maldonado da gesagt hatte. 1958 anlässlich der Weltausstellung in Brüssel hatte der Ulmer HfG-Dozent eine Rede über die Ausbildung des Produktgestalters gehalten. Nicht mehr Künstler, sondern Koordinator sollte er sein – eine Auffassung, die durchaus Spott in internationalen Fachkreisen erregte.

Unglaublich wirksam war sie dennoch, sonst würde man sich nicht 50 Jahre nach Schließung der Ulmer Hochschule für Gestaltung dort im großen Hörsaal treffen, um eine Tagung abzuhalten. „Gestaltung ausstellen“ heißt die bis zum heutigen Tag andauernde Veranstaltung zu dem gleichnamigen Forschungsprojekt, das von der Volkswagenstiftung gefördert wird.

Halbzeit für die Doktoranden Linus Rapp und Christopher Haaf, die ihre Erkenntnisse zu den Ausstellungen vortrugen, mit denen sich die HfG in und außerhalb der Schule präsentierte. Interessant für die Ulmer Zuhörer vor allem, wie international vernetzt die Schule war – auch wenn den „Ulmer Eiern“ im deutschen Pavillon der Weltausstellung von Montreal 1967 kein Erfolg beschieden sein mochte, wie Rapp zeigte. „Ulm war Teil einer eng verzahnten internationalen Designlandschaft, Verdichtungspunkt für Designdebatten und ein Referenzmodell für Theorie und Lehre des Designs“, so Haaf.

Wie wirkmächtig etwa das Konzept der visuellen Kommunikation als „Lesbarmachung einer technischen Zivilisation“ wurde, stellte höchst erhellend der Cottbusser Kunsthistoriker Roland Meyer dar. Da gab es den HfGler Martin Krampen, der an der Ausarbeitung des Zeichensystems für die Expo 67 in Montreal beteiligt war (das just bei den Toiletten-Ausschilderungen versagte).

Den Siegeszug der Piktogramme zeigte Meyer nicht etwa an den Olympischen Spielen 1972, sondern am Historischen Museum Frankfurt. Dort eröffnete im selben Jahr eine Dauerausstellung, die schon im Plakat nichts als Piktogramme aufwies. Keine „Schatzkammer“, ein Informationszentrum präsentierte sich – auch ein Erbe der Ulmer Ästhethik. „Die fundamentale Skepsis gegenüber dem ästhetischen Glanz der Dinge“, so Meyer, „war in Ulm von Beginn an Leitmotiv“. Die Besucher indes zeigten sich überfordert. Meyer zitierte einen damaligen Museumsgestalter: „Wer ist denn bereit, für einen zweistündigen Ausstellungsbesuch auch noch die Bedeutung von zwei Dutzend Symbolen zu lernen?“