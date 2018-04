Münster Vom ersten Fundamentstein des Ulmer Münsters

Ulm / Henning Petershagen

Es war ein Jahrhundert­ereignis, als Altbürgermeister Lutz Krafft am 30. Juni 1377 den Grundstein zum Ulmer Münster legte. Zwar weiß kein Mensch, wo dieser Grundstein liegt, aber zwei Reliefs dokumentieren diesen Akt in Bild und Schrift: eines außen in der Vorhalle des Brautportals und eines innen, am dritten Südostpfeiler des Hauptschiffs.

Allein das ist schon ungewöhnlich, so unterstrich der Leipziger Mittelalter-Historiker Enno Bünz in seinem Vortrag über Hintergründe und Bedeutung der Grundsteinlegung von 1377, den er auf Einladung des Vereins Ulm und Oberschwaben im vollbesetzten Foyer des Museums hielt. Bünz, der das Ritual sakraler Grundsteinlegungen und deren Überlieferung erforscht, attestiert Ulm diesbezüglich eine Ausnahmestellung – und das in mehrfacher Hinsicht: „Keine Inschrift wurde mit einem solchen Aufwand gestaltet, zudem mit einem Denkmal verbunden, wie die Ulmer Inschrift.“

Wo ist der Vertreter des Klerus?

Beide Reliefs haben den fast identischen Text: „An(n)o D(omi)ni MCCCLXXVII Am Zinstag der der lest Tag was deß Manatz Juniii nach der Sunnen Ufgang dri Stund von Haissen des Rates hie ze Ulm leit Ludwig Krafft Krafftz am Kornmarkt Seligen Sun den ersten Fundamentstain an dieser Pfarr Kirchen.“ Er besagt, dass Lutz Krafft, Sohn des verstorbenen Kraffts, der am Kornmarkt wohnte, am Dienstag, dem 30. Juni 1377, auf Geheiß des Rates den ersten Grundstein zu dieser Pfarrkirche legte.

Die dazugehörige Stifter-Szene zeigt beide Male den knienden Lutz Krafft, der freilich nicht der Stifter war, aber auf Geheiß des Rates die Stifterrolle repräsentierte und das eine Ende eines Kirchenmodells mit drei Türmen hält. Das übrige Personal aber unterscheidet sich. Auf dem querformatigen Relief am Brauttor hält Maria das andere Ende. Sie ist die Patronin der Ulmer Pfarrkirche; der alten außerhalb der Stadt und auch der neuen in der Stadtmitte, welche die alte ersetzen soll. Hinter Krafft steht eine bislang unidentifizierte männliche Person, in der manche einen Heiligen, manche einen Münsterpfarrer oder Kirchenpfleger sehen.

Das hochformatige Relief im Münster ist in jenen Pfeiler eingelassen, an dem der Krafft’sche Familienaltar stand. Hier ist es Lutz Kraffts Ehefrau Elisabeth Ehinger, die das andere Ende der Kirche hält. Die ruht auf den Schultern eines hockenden Mannes, der gemeinhin als der Baumeister interpretiert wird. Über der Szene steht das Textfeld, darüber eine Kreuzigungsgruppe.

Was auf diesem Relief ganz eindeutig und auf dem anderen höchstwahrscheinlich fehlt, ist ein Vertreter des Klerus. Das aber sei insofern nicht ungewöhnlich, sagte Bünz, als nicht die Grundsteinlegung, sondern die spätere Weihe der Kirche ein sakraler Akt war. Wenn im Zusammenhang mit den anderen Grundsteinlegungen, die er zum Vergleich heranzog, Kleriker wie etwa Bischöfe genannt sind, dann als Stifter oder Herrscher.

Damit illustrieren diese Szenen auch, was Bünz zum Bezugsgeflecht zwischen Kirche und Bürgerschaft sagte: Die konnte mächtig auf die Stadtpfarrkirchen einwirken, etwa durch das Stiftungswesen und im Ulmer Fall über das von zwei Patriziern und einem zünftischen Ratsherrn verwaltete Pfarrkirchenbaupflegamt. Die Bürgerschaft spielt auf den Reliefs in Schrift und Bild die Hauptrolle. Kein Wunder: Schließlich war sie es, die jenes gigantische Projekt aus eigenen Mitteln finanzierte.

Nun künden in Ulm aber nicht nur die beiden Reliefs von der Grundsteinlegung. Diesen monumentalen Akt hat der Ulmer Chronist Felix Fabri eindrucksvoll beschrieben, wenn auch erst hundert Jahre später.

Woher hatte er das Wissen? Vermutlich hat der nachhaltige Eindruck dieses Schauspiels die mündliche Überlieferung lange beschäftigt, sicher aber die Krafft’sche Familientradition, denn diese Familie besitzt heute noch eine Miniatur aus dem 17. Jahrhundert, die diese Szene darstellt.

Jedenfalls ist auch Fabris ausgeschmückte Beschreibung in ihrer Art einmalig, wie Bünz feststellte: „Keine der Grundsteinlegungen des 14. Jahrhunderts wird durch eine ausführliche historiographische Aufzeichnung beschrieben, wie dies in Ulm durch Felix Fabri erfolgte.“

Aus der Art, wie Fabri diesen Akt beschreibe, haben die Ulmer den Münsterbau als ihre ganz persönliche Sache betrachtet, resümierte Bünz und zitierte den Chronisten: „Denn man wollte dieses mächtige Bauwerk auf Kosten der Stadt beginnen, gestalten und vollenden, und man beschloss, von niemandem außerhalb etwas dazu zu erbitten; weder erwirkte man besondere Ablässe noch rief man die Fürsten zu Hilfe.“

Dass die Grundsteinlegung des Ulmer Münsters derart gut überliefert ist, hält Bünz für keinen Zufall: „Die Ulmer Bürger wussten schon schon 1377, als gerade einmal die Fundamentgruben ausgehoben waren und der Grundstein gelegt wurde, welchen einzigartigen Kirchenbau sie mit dem Ulmer Münster schufen.“