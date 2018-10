Stadtmarketing Volles Haus am Marktsonntag in Ulm

Volles Haus am Marktsonntag in Ulm

Frank König

Bei sommerlichen Temperaturen auch noch im Herbst war der verkaufsoffene Sonntag in Ulm ein großer Publikumserfolg. Zigtausende Menschen drängten sich in den Läden und auf den Märkten und bevölkerten Restaurants und Cafés. Die städtischen Parkhäuser waren frühzeitig voll, sogar beim Maritim. Nach den Fortschritten an der Tram-Baustelle beim Theater blieb die Verkehrslage erfreulicherweise entspannt. Es gab keine größeren Staus, wie sie zuletzt noch zum Ende der Sommerferien aufgetreten waren.

Als Publikumsmagnet erwies sich vor allem das Entenrennen an der Blau, das erstmals im Umfeld des verkaufsoffenen Sonntags über die Bühne ging. Moderator Hans-Peter Behm zögerte den für 14 Uhr angesetzten Start noch etwas hinaus, so dass der Veranstalter Round Table 93 bis zur letzten Minute Lose zu 3,50 Euro für die Enten verkaufte, am Ende 3000. Der Zieleinlauf an der „Zill“ wurde von einem Notar überwacht. Die Rettungskräfte der DLRG – für die ein Teil des Erlöses gedacht war – nutzten den Event, um sich und ihre Arbeit vorzustellen. Schließlich wurden die gelben Enten alle aus einem Unimog in die Blau geschüttet.

Unweit entfernt am Berblinger Brunnen machte die Aktion Stadtgesichter mit einer Kunstaktion, bei der eine menschliche Skulptur mit Plastik verhüllt wurde, auf die Verschmutzung der Meere aufmerksam. Dazu gab es Weltmusik. Eine Attraktion für Kinder war die Circusschule Harlekin bei der Münsterbauhütte.

Ein Markt nach dem anderen

Auf dem Münsterplatz läuft noch bis zum heutigen Montag der Herbstmarkt der Krämer: mit Textilien, Lederwaren, aber auch Handyhüllen und einem viel­bewunderten Multi-Gemüsehobel. Daran schloss sich gestern auf dem südlichen Münsterplatz der Kunsthandwerkermarkt mit Gartendekor, Schmuck und Holzkunst an. Es bestand ein nahtloser Übergang zum Antikmarkt in der Kramgasse und auf dem Judenhof. An zahlreichen Ständen gab es Trödel in allen Variationen: von Broschen über Geschirr bis zu englischen Silberwaren, Puppenwagen, Schränken und „Deep Purple in Rock“ auf Vinyl.

Von hier aus lohnte sich auch ein Besuch in der Hafengasse, in der die Händler mit etlichen Aktionen aufwarteten: wie auch Mersmann, Mey, Juwelier Walter mit Kinderwerkstatt, „Töchter Ulms“ mit Crêpes-Mobil. Big-Bull-Jeans hatte mit der Rockabilly-Band „Monkey Riot“ ein volles Haus. Rockabilly gab es auch vor der „Chiceria“ am Kornhausplatz in weithin hörbarer Open-Air-Version. Das erinnerte fast ein wenig an die Schwörmontagsparty – auch an dieser Stelle mit großem Publikum in allen Altersklassen.

Besucher aus weitem Umland

Beim Veranstalter Ulmer Citymarketing war Citymanager Henning Krone „sehr zufrieden“ mit der Frequenz in der Stadt. Die Besucher kamen aus einem weiten Umland nach Ulm: bis aus Stuttgart, Aalen, Heidenheim, Göppingen, Reutlingen, Biberach, Ravensburg, Friedrichshafen, Günzburg und Memmingen. Das Konzept des Marktsonntags mit dem neuen Highlight Entenrennen habe sich bewährt. Im Handel war auch Martin Reinschmidt von Reischmann ausgesprochen zufrieden mit dem verkaufsoffenen Sonntag – zumal wegen des Brückentags schon die ganze Woche gut und der Samstag sogar „bombastisch“ gelaufen sei.

Auch die Geschäfte in der Blaubeurer Straße hatten geöffnet. Im stark frequentierten Blautalcenter gab es die Wahl zur „Miss Ulm“ im Rahmen der bundesweiten Vorwahlen zu Miss Germany (siehe Foto unten).