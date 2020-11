Wie werden Medikamente und Impfstoffe hergestellt? Wer ist daran beteiligt? Was kann dabei passieren? Mit diesen Fragen beschäftigt sich am Samstag, 5. Dezember, Professorin Chrystelle Mavoungou von der Hochschule Biberach. Und zwar in einer kindgerechten Vorlesung. Damit startet dann ein lange...