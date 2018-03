Genossenschaften Volksbanken in neuer Dimension

Volksbanken in neuer Dimension

Ulm / kö

Die Volks- und Raiffeisenbanken in Ulm/Alb-Donau haben mit ihrer vereinten Bilanzsumme erstmals die Grenze von fünf Milliarden Euro überschritten. Die acht Banken nähern sich so „mit großen Schritten“ der Sparkasse Ulm mit sechs Milliarden. Das berichtete als Sprecher der Bezirksvereinigung Ralph Blankenberg von der Volksbank Ulm-Biberach.

Wegen der „enormen“ Nachfrage nach Immobilien stieg das Kreditvolumen trotz hoher Tilgungen um zwei Prozent. Beim Wachstum der Einlagen um fünf Prozent zahlen die Banken wegen nicht sofort weiterberechneter Minuszinsen jedoch eher drauf.

Angesichts von Sparmaßnahmen in der Niedrigzinsphase ging die Zahl der Filialen 2017 um 11 auf 86 zurück. Die Mitarbeiterzahl sank rein über Fluktuation von 1035 auf 979. Die Zahl der Genossenschaftsbanken in der Vereinigung blieb freilich stabil. Die letzte Fusion von Dellmensingen mit Ehingen-Hochsträß erfolgte bereits 2016. Aus Sicht Blankenbergs bleiben Fusionen freilich auch wegen des zunehmenden regulatorischen Drucks auf der Tagesordnung. Die drohende Verwässerung der Sicherheitsrücklagen in einer europäischen Lösung ist aus seiner Sicht ein Unding.

Zur Vereinigung zählen neben der Volksbank Ulm-Biberach (nach Größe): Donau-Iller-Bank, VR-Bank Langenau-Ulmer Alb, Raiba Ehingen-Hochsträß, Volksbank Laichingen, Volksbank Blaubeuren, Raiba Niedere Alb und Raiba Berghülen.