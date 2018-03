Ulm / swp

Sparkasse Ulm und Volksbank Ulm-Biberach bündeln ihre Kräfte – und bieten einen gemeinsamen Geldautomaten an.

Not macht erfinderisch. Weil im Zuge des Neubaus der Sedelhöfe zwei Banken auf ihre Kontoautomaten verzichten müssen, bündeln sie die Kräfte. So betreiben die Sparkasse Ulm und Volksbank Ulm-Biberach den Container mit Kontoautomaten in der oberen Bahnhofstraße vom 26. März an gemeinsam. Dennn die Volksbank verliert in Kürze ihre dortige SB-Stelle wegen des Neubaus des Gebäudes Bahnhofplatz 7. Kunden beider Banksysteme zahlen keine Gebühren.