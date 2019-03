Finanzbranche Volksbank Ulm-Biberach wächst solide mit Krediten

Ulm / Frank König

In der Niedrigzinsphase will die genossenschaftliche Volksbank Ulm-Biberach mehr Wachstum über Kredite erzielen und Einlagen von Kunden nicht stärker ausweiten. Denn die Volksbank muss dafür Strafzinsen bei der EZB bezahlen, die sie erst ab einem individuellen Sparbetrag von 1 Millionen Euro an die Anleger weiterreicht. Die Grenze lag ursprünglich bei 15 Millionen, musste jedoch angesichts der anhaltend niedrigen Zinsen sukzessive nach unten gefahren werden.

Mit dieser Politik der Solidität und Kontinuität ohne nennenswertes Bilanzwachstum ist die größte Genossenschaftsbank der Region auch 2018 gut gefahren. Sie hat beim Ergebnis zwischenzeitlich sogar die Sparkasse Ulm überflügelt, wie aus den von Vorstandssprecher Ralph Blankenberg und seinem Kollegen Stefan Hell vorgelegten Zahlen hervorgeht. Demnach hat die Volksbank Ulm-Biberach zwar ein geringfügig rückläufiges Betriebsergebnis von rund 26 Millionen Euro erzielt. Es lag aber bei fast 1 Prozent der Bilanzsumme – ein relativ hoher Wert, den viele Banken inzwischen nicht mehr schaffen. Wegen der guten Konjunktur konnten sogar Rückstellungen für Problemkredite aufgelöst und in das Ergebnis eingestellt werden. Blankenberg: „Wir haben enormen Rückenwind von der positiven Konjunktur in der Region.“

Die Volksbank fühlt sich vor diesem Hintergrund in ihrer Rolle als Kreditgeber für den Mittelstand gestärkt. Die Neuzusagen für Kredite im zurückliegenden Geschäftsjahr betrugen 345 Millionen Euro. Vor allem wegen der starken Auslastung von Baufirmen und verzögerten Bauprojekten wurden 150 Millionen allerdings noch nicht abgerufen.

Hohe Kosten der Digitalisierung

Das Kreditvolumen beträgt nach dem neuesten Wachstum fast zwei Milliarden Euro. Davon entfallen rund 820 Millionen auf gewerbliche Kredite und 910 auf den Wohnbau. Der Immobilien-Boom hat der Bank auch insofern geholfen, als der Provisionsüberschuss durch Maklergeschäfte zulegte. Der Zinsüberschuss ging branchenüblich zurück.

Das gilt auch für das Personal mit 525 Mitarbeitern statt 534 im Vorjahr. Dabei nutzt die Bank die Fluktuation. Die Verwaltungskosten stiegen dennoch, vor allem wegen hohen Investitionen in die Digitalisierung, für die eine Umlage an den Verband fließt. Mit Blick auf die Kosten sind jedoch keine weiteren Filialschließungen geplant. Konkrete Fusionspläne gibt es derzeit nicht, der Druck hält aber an. nig