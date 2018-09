Konzert Virtuose Grenzgänge begeistern

Roggenburg / Christa Kanand

Er ist in einer wichtigsten Grenzgänger zwischen Neuer Musik und Jazz in Deutschland, der in Ulm gebürtige Klarinettist und Komponist Michael Riessler. Jetzt entführte der Professor für Jazz aus München im Rahmen der Ausstellung des Ulmer Künstlers Michael Danner (bis 2. Dezember) im Haus Kunst und Kultur des Bildungszentrums Kloster Roggenburg in unkonventionelle, ungeahnte Klangwelten.

Was Riessler über lange Strecken offensichtlich mit Zirkular­atmung seiner Bassklarinette in seinem „wer A sagt muss gar nichts“ überschriebenen Solo-­Konzert entlockte, brachte den leider nur kleinen Publikumskreis zum Staunen. Seine phänomenale Technik, Experimentier- und Improvisationslust holten aus dem Holzblasinstrument schier Unmögliches heraus.

Jazzig swingende Phrasen, archaische Didgeridoo-Klänge, perkussiv trommelnde Ventilklappen, ungewöhnliche Harmonien, tiefe Pedaltöne, bei denen Obertöne oder Gesang gleichzeitig mitschwingen, formten sich effektreich zu faszinierenden Klang-

strömen. Stilistisch ohne Grenzen im virtuosen Zugriff des Musikers – mal volle Kanne im Höllentempo, mal meditativ wie die Zugabe, die nach begeistertem Applaus zart verwehte.