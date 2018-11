Bildung Vierter Familientag in Ulm

Vierter Familientag in Ulm

Ulm / juh

Mobbing unter Schülern ist ein Thema, das viele Eltern belastet. Vor allem dann, wenn das eigene Kind sich selbst nicht zu wehren weiß. Der vierte Ulmer Familientag am Samstag, 17. November, der um 14 Uhr in der Familienbildungsstätte (FBS) beginnt, greift das Thema auf. Sein Motto lautet „Resilienz – Was Kinder stark und stabil macht“.

Resilienz ist ein Begriff aus der Sozialpädagogik, FBS-Leiterin Andrea Bartels erklärt ihn so: „Resiliente Kinder sind aufmerksam und empathiefähig, gehen mit Selbstbewusstsein ihren Weg, ohne dabei egoistisch zu sein, und können in schwierigen Situationen lösungsorientiert handeln“.

Aber wie macht man sein Kind resilient? Der Frage wird Montessori-Pädagoge Ulrich Steenberg in einem Vortrag auf den Grund gehen. Für einen Einblick in die praktische Umsetzung werden im Anschluss vier Workshops angeboten, die sich auch mit anderen Themen befassen, beispielsweise dem leidigen Hausaufgaben-Problem. Außerdem ist vorgesehen, dass sich Eltern direkt mit Experten und anderen Eltern austauschen können.

Die Teilnahme am Familientag ist zum ersten Mal kostenfrei, jedoch empfiehlt Bartels, sich vorab für die Workshops anzumelden. Auch für den Nachwuchs wird gesorgt: Eine Kinderbetreuung gibt es bei vorheriger Anmeldung für fünf Euro pro Kind. Für die Verpflegung in der Pause sorgt eine Gruppe von der Pestalozzischule.