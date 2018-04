Soziales Engagement Vierte Engagier-Dich-Woche in Ulm

Ulm / Verena Schühly

29 Einrichtungen stellen sich vom 15. bis 22. April vor und lassen Interessierte auch gleich unverbindlich mitarbeiten.

„In Ulm geht vieles über ehrenamtliches Engagement, das ist ausgezeichnet. Wir zum Beispiel haben 130 Ehrenamtliche und machen mit ihnen gute Erfahrungen.“ Sagt Claudia Schumann vom Hospiz Ulm, einer der Kooperationspartner der Engagier-Dich-Woche vom 15. bis zum 22. April. Die Aktionswoche, an der sich auch Diakonie und Caritas beteiligen, findet heuer zum vierten Mal statt und will Interessierten die „ungeheure Vielfalt möglichen Engagements sichtbar machen“, erklärt Gabriele Mreisi von der Freiwilligen-Agentur „Engagiert in Ulm“, die die Woche koordiniert.

Das Besondere daran ist, dass 19 Einrichtungen an einem oder mehreren Tagen ihre Türen öffnen, damit Kandidaten unverbindlich gleich mal mitarbeiten können. „Das ist wie Anfassen“, beschreibt Carola Schlecker von der Caritas die Idee, Interessierte direkt hineinschnuppern zu lassen. „Da kann man schauen, ob die Chemie mit den Mitarbeitern stimmt“, ergänzt Claudia Schumann.

Einrichtungen, die mitmachen, sind unter anderem: Ulmer Tafelladen, DRK-Übernachtungsheim, Arbeitskreis Alt-Jung, der Handwerkerservice „die freiwilligen Praktiker“, Bewerber-Café für Geflüchtete, Mitgehbörse mit ihren Kulturlotsen, Hospiz, Greenpeace, Bewährungshilfe für Strafgefangene, Bürgerhaus Mitte, Bahnhofsmission, ADFC, Lerntreff für internationale Jugendliche und Kulturloge. Die vollständige Liste findet sich im Flyer und auf ­der Homepage im Internet: engagiert-in-ulm.de

Dort ist auch ersichtlich, wer nur einen oder mehrere Termine während der Woche anbietet und wo Anmeldung nötig ist oder wo Interessierte einfach so vorbeikommen können.

Bibliothekskuriere gesucht

Ganz neu ist beispielsweise das Projekt Bibliothekskuriere: Die Stadtbibliothek sucht ehrenamtlich Kuriere, die ältere Menschen in Seniorenheimen mit Literatur versorgen und ihnen bei Bedarf auch vorlesen.

Wie Gabriele Mreisi weiter erklärte, suchen die Einrichtungen auch nicht immer das, was man auf den ersten Blick vermutet. So stellt beispielsweise die Behinderteneinrichtung Tannenhof in Wiblingen ihren Kegel-Treff Inklusio vor, den sie mit mehr Mitstreitern stärken möchte.

Auftakt der Aktionswoche ist am Freitag, 13. April, 17 Uhr im kleinen Saal des Hauses der Begegnung mit einem literarisch-musischen Abend, an dem es auch viel Gelegenheit zu Gesprächen gibt. Unter dem Motto „Unterwegs sein im Leben“ trägt Marion Weidenfeld Texte vor, die von Berthold Fischer am Saxophon und Vincent Vialard an der Gitarre musikalisch umrahmt werden.

Haben die vergangenen drei Engagier-Dich-Wochen den Einrichtungen viele neue Helfer gebracht? Dazu sagt Gabriele Mreisi: „Es bleiben immer welche hängen, aber ich kann das nicht in Zahlen fassen.“ Claudia Schumann vom Hospiz ergänzt: „Es ist ein Prozess, der dauert, bis sich jemand wirklich für ein Engagement entscheidet.“

Grundsätzlich gilt, da sind sich beide einig: „Ehrenamt ist ein Dauerthema“, auch in der Stadt Ulm, die sich für ihre Kultur des bürgerschaftlichen Engagements rühmt. Zudem ändert sich manches: Beispielsweise gibt es zunehmend jüngere und berufstätige Menschen, die sich engagieren wollen und die eher abends oder an den Wochenenden Zeit haben. Schumann: „Darauf stellen wir Einrichtungen uns ein.“

Info Alle Veranstaltungen und Termine der Engagier-Dich-Woche finden sich auf www.engagiert-in-ulm.de. Dort kann man sich auch anmelden für die Termine, für die es erforderlich ist.