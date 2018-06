Sparkassen-Chef Stefan Bill: Viermal Internet im Handgepäck

Next

Er ist der neue Dirigent in der Neuen Mitte. © Foto: Lars Schwerdtfeger

Stefan Bill bringt einen neuen Stil in die Sparkasse, auch mit seiner Affinität zu neuen Technologien. © Foto: Lars Schwerdtfeger

Ulm / H. John, A. Bögelein, F. König

Der neue Sparkassenchef Dr. Stefan Bill setzt stark auf die neuen Technologien, will jedoch am Filialnetz festhalten.

Er steht an der Spitze des größten Kreditinstituts der Region: Dr. Stefan Bill ist seit April neuer Vorstandsvorsitzender der Sparkasse Ulm. Der 46-jährige Banker spricht im Interview mit der SÜDWEST PRESSE über seine Strategie in Zeiten niedriger Zinsen und Strafgebühren für Bankguthaben, sein Faible für alles Digitale und den durchschnittlichen Girokontostand der Kunden.

Ihr Vorgänger Manfred Oster liest morgens die Tagesnachrichten beim Trampolinspringen. Wie starten Sie in den Tag?

Stefan Bill: Ich gehe früh mit dem Hund raus. Ein vierjähriger Entlebucher Sennenhund, der hält mich in Bewegung.

Oster füllte hunderte Notizbücher mit Beobachtungen und Ideen. Was ist Ihre Leidenschaft?

Ich verbringe möglichst viel Zeit mit meiner Familie draußen in der Natur, wir sind ja von hier aus schnell in den Bergen. Außerdem bin ich sehr digital-affin und habe stets je zwei iPhones und iPads dabei, eins dienstlich, eins privat. Ich höre auch gern Musik. Von Jazz bis Techno, nach Stimmung.

Wie wird man eigentlich Vorstandschef der Sparkasse Ulm?

Da gibt es strikte, formale Vorgaben. Man muss mehrere Jahre bei einem Finanzdienstleister gearbeitet haben, auch längere Zeit unterhalb des Vorstands. Ich war ja schon bei der Sparkasse Alt­ötting-Mühldorf Vorstandschef. Und als ich die Ausschreibung für Ulm gesehen habe, habe ich mich sofort beworben. Als Augsburger weiß ich, dass Ulm eine wunderschöne Stadt ist. Was Platz 10 beim Ranking der lebenswertesten Städte nochmal unterstrichen hat. Ich bin sehr gerne hier.

Sie sind seit Anfang April im Amt. Was war die größte Umstellung?

Die komplette Umstellung des Familien- und Lebensmittelpunkts von Altötting nach Ulm ist schon eine einschneidende Sache. Bei 240 Kilometer Distanz ist es schwer, langjährige Freundschaften regelmäßig zu pflegen.

Wo sehen Sie für die Sparkasse Ulm die größte Herausforderung?

Es gibt drei große Themengebiete, die uns beschäftigen: die Digitalisierung, die Niedrigzinsphase und die Regulatorik. Also die bürokratischen Vorgaben für Kreditinstitute in Europa.

Was bedeutet das konkret?

Die Digitalisierung ist eine echte Chance. Mit der Sparkassen-App können Sie per Kwitt problemlos kleinere Summen Geld bis zu 30 Euro per Knopfdruck überweisen. Und Rechnungen fotografiere ich einfach ab, das langwierige Tippen der Iban entfällt.

Nach der harten Trennung von Andrea Grusdas: Wie wollen Sie den Vorstand, dem auch noch Wolfgang Hach angehört, neu besetzen?

Die Stelle ist ausgeschrieben, für das Auswahlverfahren wurde ein Personaldienstleister eingeschaltet. Die Entscheidung liegt beim Verwaltungsrat. Ich gehe davon aus, dass die Entscheidung noch dieses Jahr fällt. Es geht vor allem um das Ressort Marktfolge.

Sie können 2030 dann den letzten Scala-Kunden per Handschlag verabschieden. Welche Belastung stellen die restlichen hochverzinsten Sparverträge für die Sparkasse dar?

Die Belastung ist tragbar, wir haben im Rahmen der zulässigen Bilanzrichtlinien Rückstellungen gebildet und sind in Sachen Scala inzwischen wieder zur Normalität zurückgekehrt. Die neue Bilanz stellen wir am 6. Juli vor.

Sie bauen im Zuge der Niedrigzinsphase bereits sozialverträglich Personal ab, zuletzt auf etwa 1100 Mitarbeiter. Haben Sie bei diesem Abbau eine Zielmarke?

Es geht dabei auch um die Veränderungen in der Branche, in der sich die Prozesse stark ändern. Da gibt es wie zu Beginn meiner beruflichen Laufbahn keinen Saal mit Mitarbeitern mehr, die Überweisungen bearbeiten. Die Digitalisierung trägt zu dieser Entwicklung bei. Aber es gibt noch keine Zielmarke. Ich kann nach sechs Wochen in der Sparkasse noch keine fertige Strategie vorlegen. Neben der natürlichen Fluktuation steuern wir das Personal aber wesentlich über die neuen Azubis, die wir alle übernehmen wollen und deren Zahl bereits zurückgegangen ist.

Andere Banken schließen längst schon Filialen. Sie haben noch 70 bemannte Außenstellen in Ulm und Alb-Donau. Wann beginnen Sie?

Für uns ist es eine Daueraufgabe, das Filialnetz zu überprüfen. Natürlich beschäftigen wir uns damit. Da geht es auch darum, ob unsere Kunden die Filialen womöglich weniger nutzen. Wir haben aber keine Pläne für Schließungen in der Schublade.

Wann bekommen Ihre Sparer denn wieder Zinsen?

Da müssen Sie Mario Draghi fragen. Er ist derjenige, der Liquidität wertlos gemacht hat. Die EZB berechnet uns minus 0,4 Prozent für die Gelder, die wir bei ihr vorhalten müssen. Weil wir das im Privatkundengeschäft nicht weitergeben, geht das voll zu unseren Lasten. Das bedeutet auch: Wir verdienen mit den Spareinlagen kein Geld, auch wenn die Sparer keine Zinsen bekommen.

Wie viel Strafzinsen musste die Sparkasse 2017 zahlen? Wie viele große Firmenkunden betrifft das?

Das ist kein breites Phänomen, es geht nur um einige Kunden.

Steigen die Zinsen auch mal wieder?

Ich denke, die Zinsen werden wieder steigen. Allerdings nicht sehr schnell und nicht sehr stark.

Angesichts fehlender Zinsüberschüsse: Wie groß ist der Druck, bei den Verwaltungskosten zu sparen und womöglich mit anderen Sparkassen zu fusionieren?

Wir haben 390 Sparkassen in Deutschland, Ulm ist auf Platz 43 bei einer Bilanzsumme von mehr als sechs Milliarden Euro. Das bedeutet im Umkehrschluss, dass rund 350 Sparkassen kleiner sind. Der Druck ist also bei anderen definitiv größer als bei uns.

Trotz des Drucks auf die Kreditinstitute verlangt das Bürgerforum Landsberg, das also aus Ihrem früheren Umfeld kommt, eine Ausschüttung an die kommunalen Gewährträger. Was halten Sie davon?

In dieser Sache hat bereits OB Gunter Czisch unmissverständlich klargemacht, dass ihm eine kapitalstarke Sparkasse lieber ist als Ausschüttungen.

Wie sieht die Sparkassen-Filiale der Zukunft aus?

In dieser Frage möchte ich unsere Kunden entscheiden lassen. Ich denke aber, dass die Dinge zwischen persönlicher Betreuung und Online-Banking verschwimmen. Allerdings müssen die neuen, digitalen Verfahren wie auch Videokonferenzen absolut sicher sein, diese Vertraulichkeit und Sicherheit erwarten die Kunden von uns – und das völlig zurecht.

Was hat der durchschnittliche Kunde denn so auf dem Girokonto?

Das sind etwa 5000 Euro.

Wie haben Sie persönlich Ihr erstes Geld verdient?

Mit dem Austragen von Zeitungen. Ich habe sie mit meinem Bruder ausgefahren, pro Exemplar gab es damals zwei Pfennige, mit Werbebeilage noch einen Pfennig mehr.

Und wie haben Sie es vermehrt?

Indem ich Tätigkeiten angenommen habe, die besser bezahlt wurden – wie als Keyboarder bei Events und mit Musikunterricht.

Machen Sie ihr Vermögensmanagement selbst?

Natürlich. Wenn ich es nicht mache, wer soll es denn machen?

Sie wohnen im Landkreis Neu-Ulm, da wären Sie eigentlich der richtige Mann, um eine grenzüberschreitende Fusion mit der Sparkasse Neu-Ulm/Illertissen vorzubereiten, die mit Günzburg nicht klarkam.

Der Wohnsitz liegt einzig und allein daran, dass auf dem Immobilienmarkt in Ulm kein passendes Objekt zu finden war.

Der Name Bill ist in Ulm vor allem durch HfG-Gründungsrektor Max Bill bekannt. Gibt es Beziehungen?

Nur insofern, als ich seine Arbeiten schon lange kenne und schätze. Und ich freue mich natürlich, dass es nun gleich vor meiner Haustür eine Billbar gibt . . .