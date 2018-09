Politik Vier Tage lang Abgeordnete

Berlin / swp

355 Jugendliche hatten vor den Sommerferien die Gelegenheit im Rahmen der Veranstaltung „Jugend und Parlament“ den Politik-Alltag der Bundestagsmitglieder nachzustellen und vier Gesetzesentwürfe zu beraten. Mit dabei in Berlin war auch die Ulmer Schülerin Emma Rampf. Zur Debatte standen die Entwürfe zu chancengleichen Bewerbungen, zur Einführung von Pfand auf Kaffeebechern, zur Einführung von Elementen direkter Demokratie sowie zur Ausweitung der Beteiligung deutscher Streitkräfte an einer EU-geführten Militäroperation im fiktiven Staat Sahelien. Emma Rampf lernte dabei die Arbeit der Abgeordneten kennen – in Landesgruppen, Fraktionen, Arbeitsgruppen und Ausschüssen. Bei der abschließenden Debatte im Plenarsaal konnten 48 Redner aus allen Fraktionen eine Plenarrede halten. Im Anschluss diskutierten die Teilnehmer mit den Spitzenvertretern der Bundestagsfraktionen, wie realitätsnah das Projekt die parlamentarische Arbeit abbildet.