Prozess Vier Jahre Knast wegen eines Tütchens Marihuana

Ulm / Hans-Uli Mayer

Richtig hart hat es einen 22-Jährigen getroffen, der am Ende eines Raubprozesses als einziger von vier Angeklagten hinter Gitter muss – und mit 4 Jahren und 2 Wochen auch noch richtig lang. Sein Problem, er ist volljährig und wird im Unterschied zu seinen Kifferfreunden nach Erwachsenenrecht bestraft. Während sich die anderen in Freiheit bewähren dürfen, sitzt er die nächsten Jahre im Gefängnis.

Dabei war es im Grund nur um ein Tütchen Marihuana gegangen, um zwei Gramm im Wert von 25 Euro. Auslöser war ein Revierkampf, ein Machtkampf zweier „Möchtegern-Gangster“, wie der Verteidiger des 22-Jährigen sagte, der daran nicht einmal beteiligt gewesen sei und lediglich dummerweise seine Hilfe angeboten hatte.

Im Hintergrund steht ein 15-Jähriger, der sich allem Vernehmen nach dafür rüsten wollte, ins Dealergeschäft einzusteigen. Kleinere Drogenverkäufe von ihm sind bekannt, ein entsprechendes Ermittlungsverfahren läuft derzeit noch gegen den Jugendlichen.

Nach seinen eigenen Angaben war er erst vor kurzem von einem solchen Konkurrenten übers Ohr gehauen worden, was keine Referenz für künftige krumme Geschäfte sei, wie er sagte. Entsprechend habe er auf Rache gesonnen, weshalb es am 14. August des vergangenen Jahres auf dem Schulhof des Schubart-Gymnasiums zu dem Treffen gekommen sei, dessen Verlauf jetzt vor Gericht verhandelt worden ist.

Der 15-Jährige bestellte seinen Dealerkonkurrenten zum Showdown ein und vergewisserte sich der Hilfe kräftiger Freunde. Zur Unterstützung seiner Forderung in Höhe von 25 Euro hatte er zudem einen Schlagstock mitgebracht, was aus der Angelegenheit juristisch einen schweren Raub macht.

Bevor es zur Sache ging wurde noch ein Joint geraucht, dann flogen die Fäuste, vorneweg der 22-Jährige. „Ich wollte nicht als Schwächling dastehen“, hatte er zu seiner Verteidigung gesagt. Dass er Mist gebaut hat, gab er selber zu. Dennoch hätten nach Ansicht seines Anwalts anderthalb Jahre Gefängnis zur Bewährung getan.

Gericht weist Heim an

Die drei anderen Verurteilten müssen neben ihren Bewährungsstrafen einige Auflagen erfüllen. Beispielsweise Urinproben abgeben, um ihre Drogenabstinenz nachzuweisen, gemeinnützige Arbeitsstunden leisten und zudem jeden Wohnortwechsel melden. In Bezug auf den 15-Jährigen wies das Gericht zudem an, dass er wegen der desolaten privaten Verhältnisse in ein Heim ziehen müsse. Derzeit lebt der Teenager bei seiner um drei Jahre älteren Freundin.