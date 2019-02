Performance Vielschichtige Hommage an Cunningham und Cage

Ulm / Claudia Reicherter

„Wild Grandchild of Tree/Electric“ – klingt kompliziert. Die Idee hinter der einstündigen Performance einer internationalen Gruppe um den Ulmer Multiinstrumentalisten Friedrich Glorian ist zwar komplex, doch zugleich spielerisch leicht: In einer Art Happening schaffen er und Choreografin Sheela Raj innerhalb von vier Wochen für drei Vorstellungen im Roxy-Labor eine vielschichtige Hommage an die US-Avantgardisten John Cage und Merce Cunningham. Denn der vor zehn Jahren verstorbene New Yorker Tänzer und Choreograf, mit dem Raj in den 60ern befreundet war und den auch Glorian persönlich kennengelernt hat, würde demnächst 100.

Der Name dieses im Sinne des berühmten Paars teilweise improvisierten Stücks verweist auf eine Komposition von Cage: „Child of Tree“. Cunningham tanzte dazu 1975 ein „Solo“. Das Heart-­Light-Collective, zu dem auch der Tübinger Cellist und Experimentalmusiker Fried Dähn, der in Paris lebende Videokünstler Yukao Nagemi und drei Tänzerinnen gehören, interpretiert das auf dem chinesischen Buch der Wandlungen „I Ging“ beruhende Werk zeitgemäß elekronisch: Zu „gefundenen Instrumenten, Baumfruchtrassel und Kaktus“ kommen Visuals und Sounds aus dem Computer, live auf dem Tablet Gezeichnetes und mit Effektgeräten verfremdete Live-Musik. Holly Swann und Jenna Anne Nathan aus England sowie Maria Olga Palliani aus Italien tanzen in den 13 Sequenzen aber auch mal allein auf den Rhythmus ihrer Herzen.

Alle Teile des Abends beschäftigen sich mit aktuellen Umweltthemen ebenso wie mit dem von Cage/Cunningham favorisierten Zufallsprinzip. So wird aus Cages „Kind“ dabei ein „wilder Enkel des Baumes“.

Termine Mi 27. 2. (20 Uhr), Do 28. 2. (19 Uhr), Fr 1. 3. (20 Uhr), im Roxy-Labor.