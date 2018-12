Bildung Viele Wege führen zum Abitur

Ulm / Beate Rose

Zwei Schularten werden 50, nämlich das berufliche Gymnasien und die Technische Oberschule, an der man die fachgebundene Hochschulreife ablegen kann. Für Lorenz Schulte, Schulleiter der Ferdinand-von-Steinbeis-Schule und geschäftsführender Schulleiter der beruflichen Schulen in Ulm, sind sie nichts weniger als „ein Erfolgsmodell“. Immerhin ein Drittel aller Abiturprüfungen werden in Baden-Württemberg Jahr für Jahr an den beruflichen Gymnasien abgelegt, betont er.

Beide Schularten erleben in Ulm einen stetigen Zulauf. Gestartet sind sie damals an jenen vier Standorten in Ulm, die es so auch heute noch gibt: an der Friedrich-List-Schule in der Innenstadt, der Valckenburgschule in der Oststadt, der Robert-Bosch- sowie der Ferdinand-von-Steinbeis-Schule auf dem Kuhberg. Verändert haben sich die Schülerzahlen. So hat die Bosch-Schule im Jahr 1969 mit einer Klasse und 28 Schülern angefangen, mittlerweile lernen dort in den fünf Eingangsklassen 131 Schüler.

Grundlegende Unterschiede

50 Jahre berufliche Schule wird am 12. Januar gefeiert. Beim Festakt wird auch an die Anfänge erinnert, wie die Schulleiter der beruflichen Gymnasien sagten, die gestern zum Pressegespräch geladen hatten, nämlich Lorenz Schulte (Steinbeis-Schule), Anne-Kathrin Gräber (Bosch-Schule), Markus Pfeil (List-Schule) und Jan-Stefan Hettler (Valckenburgschule).

Warum braucht man ein berufliches Gymnasium, wenn es schon ein allgemeinbildendes gibt? „Hier sieht man schon in der Schule, was einmal im Studium und Beruf auf einen zukommt“, sagt Anne-Kathrin Gräber. Denn an den beruflichen Gymnasien, die in drei Jahren zum Abitur führen wollen, wird auf den Bezug zum Beruf Wert gelegt. „Das unterscheidet uns von allgemeinbildenden Gymnasien“, sagt Schulte. Kernfächer wie Deutsch, Mathe, Englisch werden vier Stunden pro Woche unterrichtet, Profilfächern, die jeder Schüler wählt, sechs Stunden. „Das Abitur bei uns ist das normale Abitur“, betont Gräber.

Die Bandbreite der Profile ist an den Ulmer Schulen so vielfältig wie an kaum einem anderen Ort. Angeboten wird im Einzelen: Biotechnologie, Ernährung und Chemie, Pädagogik und Psychologie, Gesundheit und Pflege (Valckenburgschule), Wirtschaft, Finanzmanagement, Internationale Wirtschaft (List-Schule), Gestaltung und Medientechnik und Technische Oberschule (Steinbeis-Schule), Mechatronik, Informationstechnik, Technik und Management (Bosch-Schule).

Seit einigen Jahren sind auch noch zwei sechsjährige Züge dabei, in denen die Jugendlichen bereits in der achten Klasse einsteigen, und zwar an der Bosch- sowie an der List-Schule mit den jeweiligen Profilen Technik und Wirtschaft.

Ein Paradebeispiel für einen Absolventen des beruflichen Gymnasiums ist Schulte selbst. Zunächst hatte er als Junge in Vöhringen die Realschule besucht. Seine Noten waren sehr gut und sein Interesse galt der Elektrik. „Wenn bei uns daheim die Sicherungen rausgeflogen sind, dann war meist ich schuld.“ Über einen Freund hatte er vom Technischen Gymnasium an der Bosch-Schule gehört. „Ich bin auf den Kuhberg und hab’ mich an der Schule informiert.“

Schule des sozialen Aufstiegs

Anfang der 1980er Jahre gehörte er mit zum zwölften Jahrgang der Bosch-Schule. „Für mich war es genau das Richtige. Es war eine wunderbare Basis für alles, was folgte.“ Deswegen hat er danach Elektrotechnik studiert und kam, über diverse Umwege, als Lehrer an die Bosch-Schule, später wurde er Schulleiter der benachbarten Steinbeis-Schule. Für Schulte ist das berufliche Gymnasium die Schule des „sozialen Aufstiegs“. Was nicht zuletzt auf ihn zutrifft. Sein Vater war Uhrmacher, der ihn für Technik begeistert hatte.