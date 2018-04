IHK Viele neue Gesichter

Frank König

Bei der IHK laufen die Wahlen zum neuen Parlament der Wirtschaft an. Die Vollversammlung wählt dann auch einen neuen Präsidenten, nachdem Peter Kulitz 15 Jahre an der IHK-Spitze stand und keine Verlängerung mehr möglich ist. Der Name Kulitz könnte freilich im Parlament bleiben, denn die Tochter des Präsidenten, Jessica Kulitz, kandidiert für die Vollversammlung. Sie führt die Auslandsniederlassung des Familienunternehmens Esta in Charlotte (US-Bundesstaat North Carolina) – was wegen der räum­lichen Distanz schon für überraschte Reaktionen in der Unternehmerschaft sorgte. Aber es geht alles mit rechten Dingen zu, sagte ihr Vater: Jessica Kulitz sei bei Esta für den Export zuständig und habe „Ulm als Basis“.

Ausschuss prüft Kandidaten

Seitens der Kammerverwaltung sagte Hauptgeschäftsführer Otto Sälzle mit Blick auf das Prüfungsverfahren vor dem Wahlbeginn: „Der Wahlausschuss hat die Wählbarkeit aller 89 Kandidatinnen und Kandidaten festgestellt.“ So bleibt es also vorerst einmal offen, ob Jessica Kulitz, die von 2009 bis 2014 auch für die CDU im Ulmer Gemeinderat saß, zu den Sitzungen jeweils einfliegt. Es gibt in jedem Fall einen täglichen Flug von Charlotte nach München, betonte Peter Kulitz.

Jessica Kulitz ist aber nicht das einzige neue Gesicht, das womöglich bald im Kammerparlament zu sehen ist. Für die bedeutende Industrie kandidieren beispielsweise auch erstmals: Marco Bühler von Beurer, Marc Diening von Magirus, Sebastian Haug von Höhn und Julian Utz von Uzin. Für den Handel steht neu Christoph Holbein von Sport Sohn auf der Liste, bei den unternehmensnahen Dienstleistungen Scala-Anwalt Christoph Lang und sein im Marketing-Club aktiver Kollege Armin Weidt, bei Dienstleistern Peter Ebbinghaus vom gleichnamigen Gourmet-Restaurant in Burgrieden bei Laupheim. Neu ist die Wahlgruppe Energie, in der SWU-Chef Klaus Eder kandidiert.

Diese Wahlgruppe musste deshalb aufgestellt werden, weil die Betreiber von Solaranlagen inzwischen IHK-pflichtig sind. Sälzle spricht mit Blick auf die vielen neuen Kandidaten von einem „Generationswechsel“.

Bis 9. Mai entscheiden insgesamt 44 000 Mitgliedsfirmen der Kammer über die Zusammensetzung des neuen Parlaments. Die Wahlbeteiligung liegt meist bei etwa 15 Prozent – in den Ulmer Kernunternehmen aber höher. Bei der konstituierenden Sitzung der Vollversammlung am 24. Juli – also am Tag nach Schwörmontag – wählen die 52 Parlamentsmitglieder auch den Präsidenten und die Vizepräsidenten. Als Favoriten wurden zuletzt Gabriele Finkbeiner vom gleichnamigen Getränkegroßhandel in Langenau und Jan Stefan Roell vom Prüfmaschinenhersteller Zwick gehandelt. Beobachter sehen derzeit Roell im Vorteil, weil er als früherer Vorsitzender von Südwestmetall über Erfahrungen im Ehrenamt verfügt. Es zeichnet sich für den Tag eine gesellschaftliche Veranstaltung mit politischen Ehrengästen zur Verabschiedung von Peter Kulitz ab, der Ehrenpräsident werden dürfte.