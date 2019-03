Ulm / swp

An Faschingsdienstag läuft vor Ort außer dem abendlichen Narrengericht am Fischerplätzle faschings-mäßig zwar nicht mehr so viel. Aber viele Geschäfte machen dennoch früher zu, um ihren Mitarbeitern den Ausklang der närrischen Zeit zu ermöglichen.

So schließt die Sparkasse Ulm ihre Kassenschalter bereits um 12.30 Uhr. Danach folgen viele Fachgeschäfte um 13 Uhr, wie aus einer Umfrage des Vereins City Marketing hervorgeht. Darunter auch Optiker wie Döser Optik, Mersmann oder Donau Optik. In dieser Gruppe sind außerdem Betty Barclay, Jack Wolfskin und die Weinbastion – dazu die städtische Tourist-Info im Stadthaus.

City-Vorsitzender Mike Klamser schließt Sport Klamser in der Frauenstraße um 14 Uhr, mit dabei: das Schuhhaus Geiwitz und der Herrenausstatter Wolfram S. Das bedeutet andererseits, dass eine ganze Reihe von Geschäften erst regulär abends zumacht. So bleibt beispielsweise die Galeria Kaufhof bis 20 Uhr offen. Das Gleiche gilt für C & A, Hugendubel oder Drogerie Müller.