Dessous Viele Frauen tragen den falschen BH

Ulm / Carolin Stüwe

Bettina Reichhart ist Brafitterin: Sie hat viel zu tun, bis der Büstenhalter richtig passt.

Frauen kennen das: Entweder ist das Unterbrustband zu eng und schnürt ein. Oder es ist zu weit, dann rutscht am Rücken der BH-Verschluss nach oben. „Das sieht nicht gut aus, wenn Teenager im Sommer ein Top tragen“, sagt Fachfrau Bettina Reichhart. Noch schlimmer sei es, wenn der Büstenhalter gar nicht passt und die große Brust bei jeder Bewegung schwabbelt. „Da sieht man unweigerlich hin, das ist unästhetisch.“

Die professionelle Brafitterin, übersetzt BH-Anpasserin, darf das sagen, denn sie kann bei den meisten Problemen Abhilfe schaffen. In ihrem Geschäft Secrets-Dessous am Kornhausplatz 2 bietet sie nicht nur Bademoden, Slips, Strings und Hochzeitswäsche an, sondern auch alle BH-Größen von A bis K und auf Bestellung sogar bis N. Da diese Größen jeweils kombiniert werden mit Unterbrustbandlängen von 60 bis 130 Zentimetern gibt es 120 verschiedene BH-Größen. Hinzu kommt, dass jede Dessous-Marke anders ausfällt und die Schnitte unterschiedlich sind. Kein Wunder, dass bei der Vielfalt laut Statistik 70 Prozent aller Frauen den falschen BH tragen.

Kopfschmerzen möglich

„Viele junge Frauen sind zwar schlank, haben aber eine sehr große Oberweite,“ sagt die 30-Jährige. Also braucht diese Kundin ein kleines Unterbrustband, etwa von 65 Zentimetern, und ein großes Körbchen. Denn: Ist das Unterbrustband zu weit, schneiden die Träger oben auf der Schulter ein, weil das volle Gewicht der Brust dranhängt. Das führe zu einer falschen Körperhaltung, zu Verspannungen und im Extremfall zu Kopfschmerzen. „Und für das Gewebe der Brüste ist es auch nicht gut“, sagt Bettina Reichhart, die immer wieder Schulungen besucht und Fachliteratur liest.

Grundsätzlich müssen der BH beziehungsweise die Brüste zu 80 Prozent vom Unterbrustband in der richtigen Position am Körper gehalten werden und nur zu 20 Prozent durch die Träger. Das Bügelende – „der Bügel unter dem Körbchen gibt der Brust eine schönere Form und einen besseren Halt“ – darf unterm Arm nicht in die Haut drücken. Und wenn man beide Arme anhebt, sollten die Bügel nicht vom Brustkorb wegstehen. Genauso wenig sollten die Busen oben aus dem Büstenhalter herausquellen. „Die so genannte Doppelbrust ist ganz schlimm.“

Ein Extra-Thema ist der Sport-BH. Der sollte erst recht passen, denn er muss 85 Prozent der Bewegung etwa beim Joggen auffangen. Ein normaler BH schafft das nur bis zu 25 Prozent. Zur besseren Stütze trägt die Sportsfrau einen Racerback-BH mit Vorderverschluss. Am Rücken verlaufen die Träger x-förmig zu einem breiten Rückenteil. Oder man kann die Träger je nach Modell im Rücken zusammenknüpfen.

Der Stoff dieser Sport-BHs ist meist aus Funktionsmaterial, die Träger sind oben auf der Schulter extra gepolstert und die Körbchen ebenfalls. Da man beim Sport in der Regel schwitzt, können die Sport-BHs mit 60 Grad in der Maschine gewaschen werden.

Nicht so die Alltags-Büstenhalter, schon gar nicht, wenn sie mit Spitze besetzt sind. „Von Hand waschen oder höchstens bei 30 Grad im Wäschesack im Schongang und ohne Weichspüler“, rät Bettina Reichhart. Wäscht man die BHs, bei denen dem Synthetikstoff noch die hochelastische Faser Lycra beigemischt ist, zu heiß, geht das Gewebe kaputt. Sichtbar wird dies an den abgerissenen gummiähnlichen Fäden.

Still-BHs werden auch genau angepasst, „damit es keinen Milchstau gibt“, sagt die Brafitterin. Sie zeigt ein rotweißgemustertes schickes Modell, so dass der BH beim Stillen gar nicht wie Unterwäsche aussieht. Bettina Reichhart plant mittelfristig einen Home-Service: Eine Mitarbeiterin besucht die Frauen, sobald sie mit dem Neugeborenen die Klinik verlassen haben, zu Hause und berät sie in aller Ruhe beim Kauf.

Bettina Reichhart stammt aus Dischingen bei Heidenheim und hat dort zunächst in ihrem Beruf als Bankkauffrau gearbeitet. Nach einem Jahr „Work and Travel“ in Australien, wo sie bei der Bananen- und Tomatenernte geholfen hat, war sie in der Ulmer Region als Sachbearbeiterin mit dem Einkauf in einem Industriebetrieb beschäftigt. „Aber das war nicht mein Ding.“

Weil die junge Frau für sich selbst keine schönen, gut sitzenden BHs fand, kam sie auf die Idee der Brafitterin. Sie absolvierte Praktika in Unterwäscheläden und eröffnete 2010 in Langenau einen kleinen Dessous-Laden. Der lief so gut, dass sie im Juni 2016 in das größere Eck-Geschäft mit den vielen Schaufenstern am Kornhausplatz 2 umgezogen ist. Anfang diesen Jahres stieg die Kollegin aus, die in einem Teil des Ladens Strumpfmoden angeboten hatte. Bettina Reichharts Mutter Ute Reichhart hilft einmal die Woche im Laden aus und fährt mit auf die Fachmessen, „weil ich den Blick dafür habe, was der mittelalten Frau gefällt“, sagt die 54-Jährige.