Feuerwehr in Dietenheim Viele Fehlalarme in Dietenheim

Dietenheim / Karin Mitschang

Immer wieder rücken die Feuerwehrleute in Dietenheim aus, um nach einem Brandmelder-Alarm nach dem Rechten zu sehen. Oft sind Sirenen im Industriegebiet zu hören. Am 10. Februar waren sogar fünf Fahrzeuge im nördlichen Industriegebiet Einsatz. Eine Polizeimeldung erreicht in den allermeisten Fällen nicht die Redaktionen von Südwest Presse und swp.de. Der Grund: Es handelt sich lediglich um Fehlalarme, bei denen die Meldeanlage anschlägt. So auch heute, am 18. Februar 2019, als um 11:41 das so genannte Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug 20/20 sowie das Löschgruppenfahrzeut 16 TS im Industriegebiet Süd im Einsatz waren. Das Einsatzstichwort lautet laut Feuerwehr-Homepage einmal mehr: „B2 BMA“, also ausgelöste Brandmeldeanlage.

