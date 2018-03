Leitartikel Verena Schühly über Kinderbetreuung in der Stadt Ulm Viele Akteure ziehen an einem Strang

Ulm / Verena Schühly

Hier geht es um viel Geld: 21,5 Millionen Euro wird die zweite Ausbauoffensive der Ulmer Kitas in den nächsten Jahren wohl allein an Investitionen kosten. Das Programm hat der Gemeinderat im Herbst beschlossen. Sein Ziel: 33,5 neue Krippen- und Kindergartengruppen schaffen und damit das selbst gesetzte Ziel erreichen, dass die Hälfte der Plätze Ganztagsbetreuung bieten.

Aber mit den Investitionen ist es nicht getan: Aktuell liegen die laufenden Betriebskosten der Ulmer Kitas bei 29 Millionen Euro. Im nächsten Jahr werden es schon 1,2 Millionen Euro mehr sein, weil dann acht neue Einrichtungen in Betrieb gehen.

Ulm hat sich vor Jahren entschieden, in der Kinderbetreuung große Räder zu drehen. Das ist gut so. Aus den Bereichen Krankenhaus und Pflegeheim hat sich die Kommune verabschiedet. Also kann sie bei der Daseinsvorsorge die Felder Kindergärten und Schulen mit konzentrierter Energie und der nötigen Finanzkraft beackern.

Doch es ist nicht die Stadt allein, die das Projekt wuppt. Zumal Neubauten immer Zeit brauchen. In der Kinderbetreuung ziehen mehrere Akteure kräftig an einem Strang: auch Kirchen und freie Träger. Derzeit gibt es in Ulm 93 Kitas: 32 – also ein Drittel – sind kommunal, 25 werden von der katholischen Kirche getragen, 17 von der evangelischen und 19 sind in freier Trägerschaft.

Jeder trägt zum Gelingen bei. Beispielsweise hat im Herbst der Kinderladen im Garten seiner Wiblinger Kita einen Bauwagen aufgestellt und betreibt darin eine vierte Gruppe als „Naturkiga“. Die evangelische Kirchengemeinde Jungingen wird ab September einen Teil ihres Gemeindehauses räumen, um eine zusätzliche Gruppe zu beherbergen. Weil die dortigen Kitas rappelvoll sind und die Buben und Mädchen sonst außerhalb betreut werden müssten. Alle 17 evangelischen Einrichtungen im Stadtgebiet organisiert der Diakonieverband.

Die katholische Kirche baut in Gögglingen einen viergruppigen Kindergarten. Insgesamt betreibt sie derzeit 56 Gruppen. Wenn es nach den Vorgaben der Diözese ginge, die das in Abhängigkeit der Gemeindegrößen berechnet, dürften es 24 Gruppen sein.

Die Beispiele zeigen, wie in Ulm viele gesellschaftliche Kräfte zusammenwirken, um dem Wunsch der Eltern nach einer ausreichenden und guten Betreuung ihrer Kinder Realität werden zu lassen.