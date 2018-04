Zweirad Viel los beim Fahrrad-Aktionstag auf dem Münsterplatz

Next

Ulm / swp

Zahlreiche Interessierte kamen am Freitag zum Fahrrad-Aktionstag auf den Ulmer Münsterplatz. Das ganze Wochenende über gibt es Aktionen.

Die Stände der Fahrrad-Aktionstage vor dem Münster waren am Freitag gut besucht. Die Fahrrad-Beauftrage der Stadt, Friederike Christian, ist zufrieden: „Dieses Jahr sind wir vom Wetter gesegnet.“ Die ehrenamtlichen Fahrrad-Reparateure haben alle Hände voll zu Tun und bei der Versteigerung haben manche Räder für bis zu 75 Euro einen Besitzer gefunden. Nur die Fahrradwaschanlage streikte. Am Samstag ist auf dem Marktplatz von 9 bis 12 Uhr ein Fahrradmarkt. Am Sonntag gibt es fünf geführte Radtouren mit unterschiedlicher Länge.