Der Zuschauer als Kritiker Viel Lob für „My Fair Lady“ am Theater Ulm

Die Karten werden rar

Vorstellungen Wer „My Fair Lady“ sehen will, muss sich sputen. Fast alle Vorstellungen im Theater Ulm sind bereits nahezu ausverkauft. Für die Vorstellungen am 25. Dezember und an Silvester, 17 Uhr, gibt es gar keine Karten mehr. Lediglich für die Aufführungen am 23. Januar und am 20. Februar gibt es noch ausreichend Tickets. Kartenvorbestellung sind unter Telefon 0731/ 161 44 44 möglich oder per Mail unter theaterkasse@ulm.de