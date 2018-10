Ulm Videokameras an Häckselplätzen?

Videokameras an Häckselplätzen?

Ulm / Carolin Stüwe

Außerhalb der Öffnungszeiten wird Fallobst und Restmüll über den Zaun geworfen. Was können die EBU dagegen tun?

Ein Gartenbesitzer in der Nachbarschaft des Söflinger Häckselplatzes „Hasensteige“ beobachtet immer wieder Bürger, „die diesen Platz missbrauchen“ und nicht nur wie erlaubt holzigen Baum- und Strauchschnitt abladen, sondern auch grüne Gartenabfälle und Hausmüll. „Ich mache die Leute darauf aufmerksam, dass sie mit schuld sind, wenn dieser Platz von der Stadt aufgelöst wird“, sagt der 72-Jährige, der aber namentlich nicht genannt werden will.

Da die 20 eingezäunten Häckselplätze nur dreimal im Jahr geöffnet sind, werde bereits kurz nach Schließung der Plätze „erneut alles Mögliche über den Zaun geworfen“, hat er beobachtet. Und: Dieses Jahr sei aufgrund der reichen Obsternte „die Fallobstablagerung große Mode“.

Glasflaschen und anderer Müll

Er selbst lade als Gartenbesitzer brav seinen Grünabfall ins Auto, um ihn auf den Recyclinghof oder Gartenabfallplatz zu bringen. „Und andere kommen mit dem Auto von irgendwoher zu unserem Häckselplatz und entsorgen Müll, Abbruchholz, Kunststoffteile, Glasflaschen ja sogar Steinplatten.“ Das sei frustrierend. Er habe den zuständigen Entsorgungsbetrieben Ulm (EBU) schon mehrmals geschrieben, geändert habe sich seither leider nichts.

Der neue EBU-Betriebsleiter Thomas Mayer ist zwar erst seit September im Amt, hat aber sofort von dem Problem mit dem Fremdmüll auf den Häckselplätzen gehört. „Eigentlich sollten die Leute inzwischen wissen, was auf den Häckselplatz gehört und was nicht“, sagt er. Eine gewisse Disziplin gehöre einfach dazu. Aber: „Wenn jemand unbedingt etwas abladen möchte, dann tut er es.“

Erklärtafeln sollen helfen

Deshalb soll Lutz Schönbrodt, Abteilungsleiter für Abfallwirtschaft, nun dafür sorgen, dass auf sämtlichen 20 – wie auch schon auf einigen wenigen – Häckselplätzen Erklärtafeln aufgestellt werden, was abgeladen werden darf und was nicht. Und zwar in Worten und als Piktogramm, damit es jeder versteht.

Überdies lässt Mayer von den Stadtjuristen gerade prüfen, ob es rechtlich überhaupt möglich ist, während der Zeit, in der die Häckselplätze geschlossen sind, eine Videokamera laufen zu lassen. Denn erlaubt ist dies bislang nur, wenn Straftaten verhindert werden sollen. Geklärt werden muss auch, wer die Filme und Bilder dann auswerten darf.

Einbruchsicherung installiert

Zumindest haben die EBU an den Recyclinghöfen Grimmelfingen und Böfingen bereits eine Einbruchsicherung installieren lassen. Sobald die Höfe abends geschlossen sind und sich jemand am Zaun zu schaffen macht oder drübersteigt, um etwa Buntmetall zu stehlen, wird ein Münchener Büro alarmiert. Dieses ruft umgehend die Ulmer Polizei an. Wird der Dieb erwischt, muss er ein Bußgeld zahlen. „Wir hatten schon mehrmals Erfolg“, berichtet Schönbrodt.

Wäre es nicht denkbar, auch am Häckselplatz einen Container für Grünabfall aufzustellen, fragt der Gartenanlieger von der „Hasensteige“. Schönbrodt: „Wir haben doch unsere acht Gartenabfallplätze, und dort kann wiederum auch Holziges abgeliefert werden.“ (siehe Infokasten). Außerdem lägen nicht alle 20 Häckselplätze so versteckt, dass jedermann dort ungesehen Müll abladen kann. „Bei knapp der Hälfte der Plätze funktioniert die soziale Kontrolle noch.“

