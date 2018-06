Tier Video: Was ist denn mit dem Kopf dieses Vogels los?

Ulm / swp

Ein kleiner Gänsegeier? Eine unbekannte Vogelart? Was einem SWP-Leser vor die Kamera geflogen ist, sieht ungewöhnlich aus.

Ein ungewöhnlich aussehendes Tier ist SWP-Leser Dieter Gack in Ulm vor die Kameralinse gekommen. Eine Amsel, die zwar vermeintlich fröhlich zwitschert, der aber die Federn auf dem Kopf fehlen. Der vermutlich kranke Vogel erinnert dabei eher an ein gerupftes Huhn oder einen Gänsegeier.

Hier gibt’s ein Video von dem Tier:

Die Amsel gehört zur Familie der Drosseln und zählt zu den am weitesten verbreiteten Vögeln in Europa. In fast jedem Landstrich ist sie anzutreffen. Selbst in Australien und Neuseeland leben sie. Ursprünglich ein Vogel des Waldes, lebt die Amsel heute auch in Parks, Gärten und sogar in Stadtzentren.