Die Wolken sind lila, grelle Blitz zucken über den Himmel, die Regentropfen ziehen sich wie Fäden durch das sonst unbewegte Bild. Keine klassische Szenerie für das Fischerviertel in Ulm. Der Fotograf Igor Markovic hat einen einfachen Schnappschuss der Ulmer Altstadt, mit der Blau und den Fachwerkhäusern, zu etwas außergewöhnlichem gemacht. Und das ganz einfach mit einer App. Das schlichte Foto hat der gebürtige Kroate in einer Bildbearbeitungs-App visuell bearbeitet und einen Sound eingefügt. Zu hören ist ein tiefes, fast bedrohliches Donnergrollen. Trotzdem: die Stimmung der Animation ist eher romantisch. Das könnte am Motiv liegen, sagt Markovic, der seit 2014 in Ulm lebt: „Unsere Stadt ist schön und eignet sich gut für Fotos.“

Weihnachtlich: Das Ulmer Münster ist Foto des Monats

Im Dezember 2019 hat die Seite „Ulm - Deine Stadt“ bereits Igor Markovics Bild des Ulmer Münsters zum Foto des Monats ausgezeichnet. Zu sehen ist das nächtliche Ulm von oben. Die weihnachtlichen Lichter strahlen hell. Fast jeden Monat schickt der mittlerweile selbständige Fotograf ein Bild an die Stadt Ulm und hofft darauf, dass es zum schönsten des Monats ausgezeichnet und gepostet wird.